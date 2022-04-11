Наркомания — бич молодежи

На состоявшейся недавно коллегии ФСКН России были приведены последние статистические данные о распространенности наркомании в России. Так вот по данным официальной статистик ежегодно в России умирают около 30.000 человек вследствие приема наркотических средств. Каждый год в стране выявляются 80.000 новых наркозависимых. Общее количество наркоманов от 2.000.000 до 2.500.000 человек в возрасте от 18 до 39 лет. Из них более 140 тысяч детей-подростков.



«Но особую озабоченность вызывает употребление наркотиков молодежью, что становится одной из наиболее острых социальных проблем современного российского общества, — пишет Осипова Р. Г., учёный изучающий проблему наркомании. — Между тем, несмотря на огромные масштабы этого явления, отечественная образовательная система все еще демонстрирует откровенную неспособность к системной и комплексной профилактической работе. В общеобразовательной школе учебно-воспитательный процесс ориентирован, прежде всего, на передачу учащимся теоретических знаний, формирование умений и навыков, связанных с определенным кругом учебных дисциплин. Что же касается проблем самопознания и самовоспитания, то они пока плохо осознаются участниками педагогического процесса, а попытки их разрешить носят, как правило, стихийный и бессистемный характер. Так что воспитание потребности в здоровом образе жизни больше декларируется, чем реализуется».

К сожалению я не смог найти точную статистику по Дагестану, но я думаю, что и здесь положение не утешительное.