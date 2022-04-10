Жителям Ногайского района рассказали о системе ГИС ЖКХ и проекте «Социальный контракт»





В ходе поездки делегация в сопровождении главы администрации Ногайского района Мухтарбия Аджекова проинспектировала жилищный фонд муниципального образования и провела совещание по вопросу размещения сведений в Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства.



В администрации муниципалитета, где была организована встреча с сотрудниками бюджетных образований, представителями дошкольного учреждения, активом поселения и общественными организациями, представители республиканской государственной жилищной инспекции рассказали о том, как портал помогает упростить жизнь.



Всем присутствующим продемонстрировали дистанционные сервисы ГИС ЖКХ, позволяющие в личном кабинете предоставлять показания приборов учета и производить оплату за ЖКУ, а также контролировать все начисления по лицевому счету. Они отметили, что воспользоваться ГИС ЖКХ могут все, кто зарегистрирован на портале Госуслуг. Через систему жители могут взаимодействовать с управляющими и ресурсоснабжающими организациями, ТСЖ, органами власти различных уровней. Более 20 личных кабинетов было зарегистрировано с помощью методических рекомендаций Главного жилищного инспектора.



Далее депутат Народного Собрания РД Гасан Османов коротко рассказал о реализации проекта «Социальный контракт» и ответил на вопросы, кто имеет право на выплаты и бесплатные услуги в рамках социального контракта.



«Социальный контракт – это соглашение, которое заключается с одинокими гражданами и семьями, чей доход по независящим от них причинам ниже прожиточного минимума по региону, а именно 10 628 рублей в Дагестане. По данному соглашению орган социальной защиты населения обязуется оказать финансовую помощь», - проинформировал жителей района Османов.



В завершение встречи делегация совместно с главой района внесла свой вклад в масштабное экологическое мероприятие, посвященное 101 годовщине создания ДАССР.



Участники, в числе которых были также и сотрудники администрации муниципального образования, представители общественных организаций, активисты и местные жители высадили аллею из 101 дерева по числу лет, прошедших со знаменательной даты.