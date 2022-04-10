ЗАМАНА - Вакцинацию на Ставрополье полностью прошли 1 млн 137 тысяч жителей

Вакцинацию на Ставрополье полностью прошли 1 млн 137 тысяч жителей

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10 апреля, 2022. Воскресенье 00:15

Ставропольцам также напомнили о важности ревакцинации.

Вакцинацию на Ставрополье полностью прошли 1 млн 137 тысяч жителей
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Количество ставропольцев, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса, увеличилось до 1 миллиона 137 тысяч. Такие данные в субботу, 9 апреля, опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

«Снизить угрозу со стороны инфекции помогает вакцинация. А ревакцинация поддерживает коллективный иммунитет на высоком уровне», — подчеркнул губернатор. 

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки на Ставрополье коронавирус победили более 500 человек. Всего с начала эпидпериода в регионе от COVID-19 вылечились 181,6 тысячи пациентов.

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