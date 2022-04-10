Вакцинацию на Ставрополье полностью прошли 1 млн 137 тысяч жителей

Количество ставропольцев, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса, увеличилось до 1 миллиона 137 тысяч. Такие данные в субботу, 9 апреля, опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

«Снизить угрозу со стороны инфекции помогает вакцинация. А ревакцинация поддерживает коллективный иммунитет на высоком уровне», — подчеркнул губернатор.

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки на Ставрополье коронавирус победили более 500 человек. Всего с начала эпидпериода в регионе от COVID-19 вылечились 181,6 тысячи пациентов.