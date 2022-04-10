В 2022 году Москва продолжает в полном объеме обеспечивать детей профилактическими прививками. Вакцины для них закупаются за счет городского бюджета. Дополнительно к профилактическим прививкам национального календаря Москва обеспечивает детей прививками против вируса папилломы человека, менингококковой и ротавирусной инфекций, вирусного гепатита А и ветряной оспы. Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.«Вакцинация является самым эффективным методом профилактики инфекций, и в Москве созданы все условия для ее проведения. В 2022 году доступность профилактических прививок московского календаря будет обеспечена в необходимом объеме. При этом вакцинация против инфекций, включенных в региональный календарь профилактических прививок Москвы, носит полностью добровольный характер. Закупки вакцин, а также их доставка осуществляются в соответствии с ежегодным планом. Для удобства родителей в электронной медкарте детей теперь индивидуально по каждому ребенку показано, какие еще прививки ему положены по возрасту. Надеемся, что родители в этом году уделят данному вопросу особое внимание, так как своевременная вакцинация — гарантированная защита здоровья ребенка от наиболее опасных инфекций», — отметила вице-мэр.