Назальная вакцина попала в оборот

Вопрос их производства и поставок сейчас прорабатывается, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, в спрее тот же самый раствор, который используют во второй дозе при вакцинации «Спутником V». У экспертов пока нет данных о 100-процентной защите от вируса в случае применения именно такой формы. Поэтому при первичном обращении пациенту рекомендуют давать обе дозы — и назальную, и инъекционную, а в качестве бустера можно использовать уже только один спрей.По сути, разработчики запустили в оборот препарат, о котором сами многого еще не знают, отметил директор Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского Университета в Санкт-Петербурге Антон Барчук: «Я бы предостерег от использования назальной формы. Несмотря на то, что она была зарегистрирована, у нас были прецеденты, когда зарегистрированные вакцины в дальнейшем не показывали какой-то эффективности. И мы опять делаем ту же ошибку, что и в самом начале запуска вакцинации в России, когда до завершения клинических исследований препарата он отправлялся в гражданский оборот. Желательно завершить испытания — посмотреть, как назальная вакцина работает в качестве замены инъекционной. Можно как-то комбинировать две дозы: сначала получать одну, потом другую форму препарата, и уже после этого выпускать ее в гражданский оборот и использовать. Эта схема стандартная, она разработана во всем мире для всех лекарств, и я не вижу смысла здесь ее обходить. Эта вакцина так же попадает в организм, так же выделяется, как и инъекционная. Это не плюс и не минус, а просто один из вариантов. Прежде всего мы хотим увеличить охват вакцинации, сделать так, чтобы у людей было как можно меньше каких-то опасений и страхов перед прививкой. Возможно, назальная форма будет решать эти проблемы. Опять-таки есть дети — та единственная группа, которая исключалась из программ вакцинации с самого начала. Для них использование такого препарата — оптимальный вариант во многом как раз из-за удобства».