Остановить инфекцию может только вакцинация

В мире появился новый штамм коронавируса «XE», который беспокоит ученых. Это новый вариант омикрон-штамма, которого отличает сильная заразность. По предварительным данным, он распространяется в 10 раз быстрее, чем другие варианты covid-19. В настоящее время штамм-ХЕ распространен в США, но у него есть потенциал стать доминирующим во всем мире.

В России зараженных новым штаммом пока не выявили. Но его предшественник, подвид «ВА.2» составляет около 80 процентов новых случаев заболевания в стране. Такие данные приводит Роспотребнадзор.

По словам экспертов, единственным препятствием на пути распространения коронавируса является соблюдение санитарных норм и вакцинация. Во время большой пресс-конференции 23 декабря прошлого года Президент России Владимир Путин заявил о том, что для стабилизации ситуации с коронавирусом нужен коллективный иммунитет в 80 процентов. Согласно статистике, в марте по стране он составлял чуть более 50 процентов. Это связано с различными факторами, в том числе и с нежеланием людей прививаться.

О пользе вакцинации не раз говорил во время брифингов министр здравоохранения Саратовской области.

- Как только будут привиты практически все, исчезнут и инфекции, просто будет некого заражать, - отмечает Олег Костин.

На сегодняшний день в нашем регионе тема коронавируса не стала поводом для паники. Уже закрыто пять ковид-госпиталей, больные получают лечение на базе Областной инфекционной больницы и во 2-й городской клинической больнице Саратова. Несмотря на уменьшение числа больных, по словам Олега Костина «говорить о завершении пандемии в России еще рано».

Об этом же ранее сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. В стране возможен новый рост заболеваемости covid-19 и для того, чтобы избежать новой волны коронавируса, необходимо продолжить вакцинацию населения.

Что касается Саратовской области, то здесь по данным на начало текущей недели привито первым компонентом вакцины 56,9 процентов населения, двумя компонентами – 55,1.

В скором времени в нашей стране будет введена в оборот назальная вакцина от covid-19. Директор центра им.Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург утверждает, что «в экспериментальных опытах ее проверяют против «омикрона», она работает». Единственным препятствием для ее широкого применения на сегодняшний день является отсутствие нужного количества насадок для введения. Как только одноразовые насадки будут произведены в нужном количестве, назальная вакцина выйдет в оборот.