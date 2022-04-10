ЗАМАНА - Член Совета при Президенте РФ, профессор МГУ им. Ломоносова проводит курсы повышения квалификации госслужащих Дагестана

Член Совета при Президенте РФ, профессор МГУ им. Ломоносова проводит курсы повышения квалификации госслужащих Дагестана

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10 апреля, 2022. Воскресенье 00:11

По поручению Главы Дагестана С.А. Меликова в Дагестанском кадровом центре стартовали курсы повышения квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих, ответственных за реализацию государственной национальной политики.

Член Совета при Президенте РФ, профессор МГУ им. Ломоносова проводит курсы повышения квалификации госслужащих Дагестана
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Среди обсуждаемых тем: основные направления и механизмы реализации государственной национальной политики, особенности социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в РФ, и др.

Для проведения лекционных и практических занятий в рамках данного курса ДКЦ пригласил профессора МГУ им. Ломоносова, члена Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Викторию Леденеву.

Материалы выступления спикера опубликованы на официальном сайте ДКЦ и на страницах центра в социальных сетях ВКонтакте и Телеграм.

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