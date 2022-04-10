В Калуге прошёл Всероссийский акселератор по развитию промышленного туризма. Дагестан представила 5 экскурсий на республиканские предприятия.
Команда предложила турпрограммы на Чиркейскую ГЭС, "Кизлярский коньячный завод", ООО ПП "Кизляр", Международный аэропорт "Махачкала", завод "Дагестан Стекло Тара". Идея экскурсий была признана лучшей в стране.
Туристическая стратегия Дагестана по созданию турмаршрутов стала лучшей в России.
- Автор Дарья
- 10 апреля, 2022. Воскресенье 00:10
Туристическая стратегия Дагестана по созданию турмаршрутов стала лучшей в России.
В Калуге прошёл Всероссийский акселератор по развитию промышленного туризма. Дагестан представила 5 экскурсий на республиканские предприятия.
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