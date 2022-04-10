Более 100 человек написали Тотальный диктант в Историческом парке

Автор Дарья

Сегодня, 9 апреля, в Махачкале прошла ежегодная просветительская акция «Тотальный диктант». В столице были развернуты несколько площадок проведения, одной из них стал Исторический парк «Россия – моя история». Проверить свои знания сюда пришли более 100 человек, сообщили в пресс-службе мультимедийного комплекса. В их числе школьники, студенты, журналисты, общественные деятели, а также Министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов.