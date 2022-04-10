ЗАМАНА - Более 100 человек написали Тотальный диктант в Историческом парке

Более 100 человек написали Тотальный диктант в Историческом парке

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10 апреля, 2022. Воскресенье 00:05

Сегодня, 9 апреля, в Махачкале прошла ежегодная просветительская акция «Тотальный диктант». В столице были развернуты несколько площадок проведения, одной из них стал Исторический парк «Россия – моя история». Проверить свои знания сюда пришли более 100 человек, сообщили в пресс-службе мультимедийного комплекса.  В их числе школьники, студенты, журналисты, общественные деятели, а также Министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов.

Более 100 человек написали Тотальный диктант в Историческом парке
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Отметим, что организатором акции в Дагестане выступил Республиканский центр русского языка и культуры. Автором Тотального диктанта в этом году стала писательница, переводчик, сценарист, лауреат премий «Большая книга» и «Национальный бестселлер» Марина Степнова. Диктант можно было написать в трех форматах— очно на площадке, онлайн и #пишемдома. Результаты будут известны уже 12 апреля. 

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