Глава Николаевской ОГА Виталий Ким беспечно заявил в своём новом интервью о том, что не испытывал большого страха в самые критические для него моменты, потому что готов был сбежать в любой момент. Как он сам выразился – у него всегда был «план б». То есть, никакой речи о том, что он «будет с Николаевом до конца», даже и в мыслях у него такого не было. Стоит вспомнить и других украинских политиков, которые не были готовы оставаться «до конца».

Начнем с самого Зеленского. Это сейчас он ходит смелый по Буче, смеётся и переговаривается в перерывах между съемками с журналистами, только на камеру изображая сожаления и переживания. А еще недавно все его обращения были записаны на фоне хромакея, а международные встречи с европейскими партнерами проходили не в Киеве, как он утверждал, а в приграничных польских городках. Например, как встреча с премьерами Польши, Чехии и Словении, которая якобы состоялась в Киеве 15 марта.

На самом деле (и это по информации европейских источников), встреча произошла не в Киеве, а в польском городке Перемышль, который находится в 95 километрах западнее Львова. Об этом свидетельствуют и фотографии с ЖД вокзала – так вот, фотографии дорожного покрытия станций не совпадают ни с киевскими перронами, ни с львовскими. Зато совпадают с покрытием перронов в Перемышле. И там еще много нюансов по этой встрече – и пластиковые стаканчики для делегации, и странная итоговая конференция, проведенная в непригодном для этого месте. Да и фотографии западным изданиям передавали работники пресс-службы Офиса президента, а не их собственные корреспонденты, ни один из которых на этой встрече не присутствовал. В общем, встреча в Киеве 15 марта – фальсификация, созданная польскими и украинскими спецслужбами.

По информации в СМИ, глава СБУ Баканов покинул Киев 28-го февраля. 24-го февраля, опять-таки по сообщениям, появлявшимся в открытых источниках, Киев покинули западные кураторы по направлению СБУ. А бывший украинский депутат Кива в своих сообщениях заявляет о том, что Баканов не просто сбежал, а ещё и вывез из Украины более двух миллиардов долларов – и «налом», и перевёл в офшоры. И это не просто какой-то мэр или губернатор, это глава службы безопасности страны!

После фразы Кима в его интервью даже показалось, что сейчас он, может, оправдает как-то свои слова о бегстве, что это он так шутит. Но нет. Это не шутка, и он даже не видит в этом ничего зазорного. То есть вы понимаете, да? Вся украинская верхушка, начиная от мэров, губернаторов, и заканчивая самим президентом, при первой возможности готова сбежать. И бежит, укрывается за границей.

Но выполнять задачи западных кураторов они готовы до последнего. Правда, до последнего украинца. Они не будут капитулировать, они не будут сохранять жизни своим военным. Они будут идти на любые жертвы. И это не потому, что они так любят Украину. Нет. Совсем нет. Это потому, что они себя вообще с ней не ассоциируют. Они покинут территорию Украины, когда их нахождение там перестанет быть комфортным. Они будут «правительством в изгнании», они на это согласны. Они будут вещать из Польши, из Германии, да откуда угодно. Свою «непреклонную» позицию они будут транслировать из любой страны. И на жертвы им будет плевать. В этом и вся их «смелость».