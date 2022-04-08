ЗАМАНА - Махачкалинцы напишут тотальный диктант по русскому языку

Махачкалинцы напишут тотальный диктант по русскому языку

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08 апреля, 2022. Пятница 16:00

На одной из пяти площадок, организованных в столице республики, жители и гости города смогут написать тотальный диктант по предмету «Русский язык» в субботу, 9 апреля. Об этом информагентству сообщили координаторы акции в Дагестане.

Махачкалинцы напишут тотальный диктант по русскому языку
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В 2022 году Республиканский центр русского языка и культуры при Миннаце РД в очередной раз стал региональным координатором всемирной акции «Тотальный диктант-2022».

Все желающие проверить свою грамотность и поддержать акцию могут прийти на одну из площадок 9 апреля в 14:00 часов по мск.

Список очных площадок (в Махачкале):

- ГБУ РД «Республиканский центр русского языка и культуры» (М. Гаджиева, 170, 1 этаж);

- ГБУ РД «Национальная библиотека РД им Р. Гамзатова» (Р. Гамзатова, 43);

- Дагестанский государственный педагогический университет (ул. Ярагского, 57 «в»);

- Дагестанский государственный университет (коворкинг-центр «Точка кипения», ул. Батырая, 1);

- Исторический парк «Россия – моя история» (пр. И. Шамиля, 31 «г»).

Также диктант можно будет написать в городах Буйнакске, Избербаше и Каспийске (информация – на муниципальных сайтах) или онлайн, если зарегистрироваться до 9 апреля.

Подробнее об акции можно почитать на сайте проекта.

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