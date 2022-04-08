К тому же, как отмечают в энергетическом ведомстве, на качестве энергоснабжения сказываются самовольные подключения и превышение потребителями заявленной мощности энергопотребления. В обоих случаях стоит выделить деятельность майнинг-ферм как незаконное потребление электроэнергии с целью получения дохода. Отсюда и потребление большой мощности в круглосуточном режиме, увеличивающее нагрузку на трансформаторы и влияющее на аварийность энергообъектов.

Потребитель попадает в своеобразный цикл, каждая цепочка которого наносит вред как энергокомпании, так и самому пользователю. В «Дагэнерго» поясняют: нагрузка на сети растёт, увеличивается аварийность, усиливается ветхость электрических сетей, соответственно, у потребителя отсутствует энергоснабжение, либо напряжение в сети сильно влияет на его качество. Это, в свою очередь, зачастую сказывается на платежной дисциплине, а без оплаты филиал «Дагэнерго» не может вкладываться в развитие сетей, за которые отвечает по закону. Не говоря уже о бесхозяйных энергообъектах.

«Кстати, в 2021 году сборы за электроэнергию в посёлке Ленинкент Кировского района Махачкалы составили 15 млн 27 тысяч рублей. Задолженность потребителей перед компанией «Россети Северный Кавказ» после оплаты за потреблённую электроэнергию составила 13 млн 925 тысяч рублей. При этом в условиях нехватки денежных средств на обслуживание своего и арендованного оборудования дагестанские энергетики выполняют социальную функцию и не оставляют без внимания потребительское и бесхозяйное энергооборудование.

В этой связи необходимо отметить, что махачкалинские ГЭС обслуживают в Ленинкенте по договору аренды имущества следующие электрические сети: ВЛ-0,4 кВ – 60,055 км, ВЛ-10 кВ – 22,375 км; кабельные линии -10 кВ – 0, 105 км, ТП и КТП – 10/0,4 кВ в количестве 27 штук», – сообщили в компании.

Более сложной, зачастую имеющей хронический характер проблемой, являются потери электроэнергии. «Потери в электрических сетях Ленинкента составили в прошлом году 75% или 32 млн 318 тыс. кВт/ч, что в денежном эквиваленте составило более 85 млн рублей. Энергокомпания платит за потери «живыми» деньгами. Технические потери составляют порядка 20%, остальное – это хищение электроэнергии», – отмечают в Махачкалинских городских электросетях филиала «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго».

Выход из сложившейся ситуации руководство Махачкалинских ГЭС, помимо своевременной оплаты за потребленный энергоресурс, видит в обращении жителей города за выдачей дополнительных мощностей соответственно своему потреблению, а также в передаче на баланс компании бесхозных и потребительских энергообъектов.

«В целях исключения бездоговорного потребления организован приём документов на осуществление технологического присоединения и заключения Договора энергоснабжения для потребителей Махачкалинских ГЭС по принципу «единого окна». Процедура стоит 550 рублей с установкой прибора учета, которая производится на фасаде в уже готовом щите потребителя. При этом важно понимать, что предоставление дополнительных мощностей для ИЖС свыше 15 кВт определяется в индивидуальном порядке в соответствии с нормами российского законодательства», – говорит главный инженер МГЭС Раджаб Абакаров.

Приём документов осуществляется в Махачкале по адресу: ул. Абубакарова, 119, 2-й этаж, телефон для связи: 51-89-12, а также в посёлке Семендер в здании местной администрации. Аналогичный пункт с соответствующим функционалом будет организован в апреле текущего года в посёлке Ленинкент. Как пояснили в компании, подать заявку на техническое присоединение потребитель может и дистанционно – через ПОРТАЛ-ТП.РФ.

«Филиал «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» является клиенториентированной компанией. Для удобства потребителей есть ряд сервисов удаленного обслуживания. Среди них и «личный кабинет потребителя» (www.gp-lc.ru). Возможности и преимущества данного сервиса: самостоятельная регистрация, контроль начислений и платежей, онлайн-платежи, экономия времени. А в «личном кабинете» на сайте Госуслуг действует раздел «каталог услуг ЖКХ – филиал «Дагэнерго» – ПАО «Россети СК». Регистрация в личном кабинете (https://dom.gosuslugi.ru/#!/main) даёт возможность контролировать начисления и платежи за коммунальные ресурсы в полном объеме», – дополнили в компании.