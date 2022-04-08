ЗАМАНА - Маир Пашаев: «По скорости и эффективности антикризисных решений Правительство РФ можно считать самым успешным в мире»

Маир Пашаев: «По скорости и эффективности антикризисных решений Правительство РФ можно считать самым успешным в мире»

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08 апреля, 2022. Пятница 15:11

Экономист, руководитель проектно-ресурсного офиса развития территорий, эксперт общественной палаты РД Маир Пашаев прокомментировал выступление премьер-министра России Михаила Мишустина в Госдуме.

Маир Пашаев: «По скорости и эффективности антикризисных решений Правительство РФ можно считать самым успешным в мире»
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Как отметил Маир Пашаев, текущий отчет премьер-министра России Михаила Мишустина, представленный Госдуме, имел специфику – необходимо было отчитаться по ключевым результатам работы в 2021 году, в то же время изложить сложившуюся в связи с внешними угрозами ситуацию и принятые системные решения. «М.Мишустин заявил: сегодня перед Правительством стоят исторические вызовы и задачи, против России развязана самая настоящая экономическая война, от Правительства сейчас ждут оценок ситуации, граждане хотят услышать, какие меры принимает кабинет министров для преодоления экономических рисков. Однозначно, по скорости и эффективности антикризисных решений Правительство РФ можно считать самым успешным в мире. Дело в том, что на федеральном уровне в 2020-2022гг реализуется стратегический переход, через реформируемые институты развития, Аналитический центр и Координационный центр Правительства РФ. Создается работоспособная конструкция, позволяющая эффективно управлять бюджетными и инвестиционными потоками в режиме реального времени. Вице-премьерам предоставлены максимальные полномочия, одновременно реформируются и проводится кадровое обновление всех министерств, в целом, реализована новая управленческая модель. По мнению М.Мишустина, это дало возможность скоординировать действия, оперативно реагировать на вызовы и подготовить необходимые решения по обновлению национальных проектов и государственных программ, разработать новые инициативы социально-экономического развития и объединить все эти меры по достижению национальных целей в единый план.  По итогам прошедших 12 месяцев объём российского ВВП увеличился на 4,7%, несырьевой неэнергетический экспорт почти на 40%. За два ковидных года экономика выросла темпом в пять раз более высоким, чем в развитых странах. Основной вклад в экономический рост внесли промышленность и торговля, прежде всего за счёт внутреннего спроса, при этом обрабатывающий сектор прибавил 5%.  Уровень безработицы вышел на исторический минимум – 4,3%. Начиная с 2014 года последовательно осуществлялось импортозамещение – в отраслях промышленного производства достигнуты уровни 70-80%, а сельское хозяйство и строительство практически не зависят от импорта. Финансовая система страны устояла, платежи внутри страны идут без перебоев. Правительство запустило план первоочередных действий, определены основные приоритеты на краткосрочную перспективу: в центре внимания вопросы насыщения рынка товарами и занятости, выполнения социальных обязательств перед гражданами, финансовые структуры, производственные предприятия и бизнес получат максимальные преференции, а субъектам РФ предоставлено больше самостоятельности и выделены дополнительные бюджетные средства. Все это вкупе, безусловно, гарантирует бесперебойное функционирование экономики и стабильность в стране», – отметил Маир Пашаев. 

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