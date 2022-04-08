Яхья Бучаев прокомментировал выступление Михаила Мишустина

«Обеспечение бесплатного горячего питания - одна из главных наших задач. Председатель Правительства России Михаил Мишустин в своем отчете перед Госдумой заявил, что по инициативе главы государства совместно с регионами более 7,5 миллиона младшеклассников обеспечены бесплатным горячим питанием. Так, с 1 сентября 2021 года во всех общеобразовательных организациях Дагестана организовано бесплатное сбалансированное горячее питание для 208 тысяч учащихся 1-4 классов», - сообщает Бучаев.

Как отметил врио Минобрнауки Дагестана, в республике, как и по стране в целом, наблюдается изменения цен на потребительские товары, в связи с чем актуальным стал вопрос увеличения нормы питания.

«Мы регулярно проводим совещания по этому вопросу, мониторим ситуацию в муниципалитетах. Подрядчики дагестанских школ пока не повышают цены, в этом проявляется их патриотизм. Мы готовы к всевозможным вариантам. Правительство республики и Минпросвещения готовы выделить дополнительные средства, если своих из-за роста цен окажется мало. В любом случае доплачивать за горячее питание в школах родителям не придется», - резюмировал Яхья Бучаев.