ЗАМАНА - В Дагестане состоялся молебен о здравии росгвардейцев, участвующих в специальной военной операции

В Дагестане состоялся молебен о здравии росгвардейцев, участвующих в специальной военной операции

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08 апреля, 2022. Пятница 11:41
В Дагестане состоялся молебен о здравии росгвардейцев, участвующих в специальной военной операции

В Дагестане состоялся молебен о здравии росгвардейцев, участвующих в специальной военной операции В Махачкале в Свято-Успенском кафедральном соборе прошел молебен за здравие сотрудников и военнослужащих войск национальной гвардии Российской Федерации, участвующих в специальной военной операции.

В Дагестане состоялся молебен о здравии росгвардейцев, участвующих в специальной военной операции
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В богослужении приняли участие сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Республике Дагестан и махачкалинского соединения войск национальной гвардии. Ключарь Свято-Успенского кафедрального собора иеромонах Силуан на проповеди рассказал, что Россия всегда славилась отважными и мужественными сынами, которые с честью отстаивали интересы страны, что происходит и сейчас. «Не может не радовать, что вы сегодня пришли помолиться за своих друзей. Пусть Господь услышит наши молитвы, поможет тем ребятам, которые сейчас вдали от дома, поможет и вам, оставшимся здесь, в вашей нелегкой службе», – сказал священнослужитель. После богослужения росгвардейцы поставили свечи за здравие боевых товарищей и приложились к святыням.

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