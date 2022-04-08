Военные преступления «Грузинского легиона»

После того, как кадры жестокого убийства российские военнопленных в Киевской области стали распространяться в сети, ряд украинских ресурсов сообщил, что эта «РR-акция» «Грузинского легиона» вызвала резкое негодование Зе-команды, поскольку якобы дискредитировала украинские формирования в глазах западных союзников, да еще во время раскрутки «бучинского кейса», как довольно цинично именуют кровавую провокацию некоторые украинские политологи и журналисты. Они же назвали грузинских убийц «недоумками», которые «даже не догадались» закрыть лица, тем самым «подставив Украину».

Напомним, что «Грузинский легион» официально входит в состав ВСУ, подчинен их командованию и действует по их приказам, в их интересах. Это одно из самых известных формирований иностранных наемников. Впрочем, его членами являются и украинцы. Разумеется, носители неонацистских идей. Кроме того, там состоят наемники из CШA, Beликoбpитaнии, Aвcтpии, Aвcтpaлии, Aзepбaйджaнa, Гpeции, Изpaиля, других стран.

Более того, эта группировка используется спецслужбами США и Великобритании как площадка для работы их полевых агентов и как их прикрытие. Ни для кого не секрет, что на Украине под видом операторов ЧВК или наемников находятся действующие офицеры стран НАТО, сотрудники их спецслужб. Именно таким прикрытием пользовались двое французских офицеров, погибших на одном из сбитых под Мариуполем украинских вертолетов, или «морские котики» и британские спецназовцы «Специальной лодочной службы», уничтоженные ракетным ударом.

Исходя из этого, переживания украинских пропагандистов насчет того, что Запад «не поймет» и «осудит», оказались напрасными. Поскольку «Грузинский легион» действует под контролем и участием западных «друзей», можно не сомневаться, что они в курсе совершаемых им военных преступлений.

Конечно, на Западе помимо военных и сотрудников разведки есть и обычные граждане, которых подобные действия «борцов за свободу Украины» могли бы расстроить. Но именно для них сегодня западный агитпроп разгоняет тему Бучи и готовится освещать новые провокации киевских нацистов в таком духе, что «совершив такие преступления, русские военные сами вышли из-под действия Женевских конвенций, которые на них теперь не распространяются».

Именно в этом направлении работают сегодня ряд западных СМИ и комментаторов, стремясь убедить западное общество отнестись «с пониманием» к преступлениям украинских боевиков и наемников, как ранее они относились «с пониманием» к действиям афганских душманов, кавказских террористов и ближневосточных джихадистов (пока те не начали резать головы гражданам западных стран).

На этом фоне наши попытки «открыть глаза» западным «партнерам», донести до них правду, которая, в действительности, им прекрасно известна, - это «метание бисера перед свиньями», которое ставит нас в крайне слабую позицию.

Общаясь с западным руководством, надо исходить из того, что мы имеем дело не просто с запредельно циничными и бессовестными персонажами, но, как сказал публицист Юрий Воробьевский, с «забесовленными сущностями», верить которым нельзя ни в чем и никогда и которые понимают только язык силы.

На все их кровавые провокации и бессовестные манипуляции можно отвечать только непреклонной твердостью и решимостью. Возможно, Москва собирается отказаться от порочной практики «открывания глаз». МИД России заявил, что доказательств непричастности России к событиям в Буче достаточно, чтобы тема с обвинениями была закрыта. А МО РФ сообщило, что имеет оперативную доказательную базу о готовящихся очередных ужасных преступлениях киевского режима с подачи и полного одобрения представителей «цивилизованного Запада».

Однако при этом хотелось бы, чтобы не была закрыта тема военных преступлений, совершенных в отношении наших граждан. Напомним, что именно после размещения в сети расстрела наших военнослужащих в Харьковской области прошли переговоры в Стамбуле по результатам которых Россия, по словам Пескова, совершила «жест доброй воли», выведя войска из Черниговской, Киевской и Сумской областей, в результате чего были замучены грузинскими наемниками наши солдаты, произошла провокация в Буче и начались обстрелы Курской области.

Как мы видим, палач-наемник Мамука Мамулашвили не боится возмездия. Он дает интервью СМИ, в котором рассказывает, что намерен и дальше убивать военнопленных. Не боятся возмездия и те, кто замучил российских солдат под Харьковом – они тоже записывают обращения. Как не боятся и те, кто покрывает этих преступников и отдает им приказы, кривляется перед камерами журналистов и перед Совбезом ООН. И это в корне неправильно. Россия обладает достаточным потенциалом, чтобы быстро и решительно покарать этих негодяев и предупредить их потенциальных последователей. Или опять будем делать «жест доброй воли»?