Украинская блогерша инсценировала свою смерь в Буче

Итог: куча репостов и пересылок, а своей поступок она мотивировала «привлечением внимания к проблеме».Тем, кто так и не понял :



- когда в феврале на западной Украине появился Сашко Белый, стали разворовывать оружейки и толпой кричать "москаляку на гилляку", вы сказали, это беспредел, - но "в стране фашизма нет"



- когда в марте 14-го из окон националистической "Просвиты" на Рымарской в Харькове расстреляли молодых пацанов Жудова и Шарова, вы сказали, это политика - "в стране фашизма нет"когда в апреле того же года подразделение "Ягуар" уткнуло носом в землю более семидесяти антимайдановцев, а после всех их посадили на долгие месяцы и годы в тюрьмы и СИЗО, вы сказали, - так будет в городе спокойней - "в стране фашизма нет"



- когда 2 мая сожгли заживо более 50 одесситов в доме "Профсоюзов", вы сказали, - надо ещё разобраться кто там был - "в стране фашизма нет"



- когда 9 мая 2014 года в Мариуполе с танков и БТРов расстреляли безоружных мирных людей, вы сказали, это всё фейки - "в стране фашизма нет" когда 2 июня ВСУ обстреляли с авиации Луганск, вы сказали, - это взорвался кондиционер, - "в стране фашизма нет"



- когда начали бомбить Донбасс, вы сказали, - но мы то живы, - "в стране фашизма нет"



- когда пошли первые ночные факельные шествия, когда в сентябре под общий визг и беснование в Харькове свалили самый большой памятник Ленину, когда ультрас выдали индульгенцию на беспредел, а в стране ввели АТО, вы сказали, - лишь бы не было войны, - а "в стране фашизма нет" когда в течении всего последующего года прессовали, сажали за решётки, пытали всех неугодных, вы сказали, - вас предупреждали и вас никто не просил, - а "в стране фашизма нет"



- когда убили Бузину, а его убийца получил должность во власти вы не верили в то, что в стране есть фашизм.



- когда вскрылись факты бесчисленных военных преступлений нацбатов "Азов", "Донбасс", "Айдар","Торнадо" и пр. над мирными жителями Донбасса, насилия, пыток, убийств, грабежей, когда вскрыли десятки общих могил замученных и расстрелянных гражданских лиц, когда открыли аллею Ангелов в Донецке, вы ничего не сказали, но промолчали - "в стране фашизма нет" когда Донбасс начали спасать и освобождать, вы вздрогнули и удивились, - но ведь "в стране фашизма нет"



- когда посыпались от взрывов первые окна в Харькове, вы запаниковали, - что вы делаете, так нельзя, - у нас то точно в Харькове "фашизма нет". При том, что в 2014 в Харькове пропали очень много людей, которые выступали за добрососедские отношения с Россией, которых потом не нашли, а Харьков стал базой нацистов "Азова" во главе с Аваковым.



- когда от снарядов и ракет начались разрушаться дома и инфраструктура, появились мирные жертвы, вы испугались, "прозрели" и стали орать, "а нас за что? Мы не хотим такого освобождения! Нам не нужен такой "Русский мир"! На нас напали фашисты!"



- когда вам убедительно объяснили и показали, что русские стреляют только по военным объектам и местам скопления нацбатов и ВСУ, что нацбаты и ВСУ прячут свою военную технику в спальных районах между жилыми домами, что на многоэтажки Салтовки наводят прицелы с той же Тюренки, а по спальникам ХТЗ прилетает с Шишковки, что нацбаты размещаются в школах и жилых квартирах и оттуда ведут огонь, что..., вы закрыли глаза и уши, чтобы спрятать страх свой и твердили, - вы всё врёте, это всё ваши русские - фашисты.



- когда по всем городам стали привязывать к столбам без суда людей и издеваться над ними,



- когда жителями Мариуполя "Азов" стал прикрываться, как живым щитом,



- когда выезжающих их Мариуполя мирных людей с детьми просто расстреливали и сжигали в машинах Азовцы это еще для вас был не фашизм,



- когда отморозок Азовец звонит маме убитого русского солдата и смеётся ей по видеосвязи и в подробностях рассказывает ей, как убил её сына,



- когда русским пленным солдатам отморозки Чили и Немичев в Харькове простреливают ноги и добивают насмерть раненых,



- когда перерезают горло пленным россиянам с завязанными руками и добивают из автоматов на камеру, вы немного помолчав, отвечали, что это не фашизм.



- когда в подвале жилого дома в Мариуполе, где "Азов" оборудовал своё укрытие, находят изуродованное тело молодой девушки, без руки и с вырезанной свастикой на её животе,



- когда русскому военнопленному отрезают пальцы и заживо жгут,



- когда винницкий нелюдь из теробороны публично на видео мучает и убивает ножом в глаз человека,



- когда...............



Вам мало доказательств даже теперь. Вы так и не поняли от чего пришла спасать Россия. Ваши вопросы "а нас за что?" и "почему?" так и зависли в вашем же "мы не просили нас освобождать!" и "нам не нужен такой Русский мир".



Так знайте, вы, у которых "в стране фашизма нет" - сейчас освобождают не вас, ...а от вас !!!







Пора уже собрать полноценный фильм с рассказами жителей Мариуполя и других бывших районов Украины, где устраивали террор ВСУ и "азовцы". Просто рассказы мирных жителей о том, что они видели. В том числе и из Бучи. Распространять его по миру. При том, что в интернете куча роликов журналистов с прямой речью местных жителей. Когда это будет сделано?



«Азов» расстреливал детей — жители Мариуполя рассказали о зверском отношении украинских националистов к обычным гражданам: