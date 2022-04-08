Герои вчерашних дней

В него включены журналисты Евгений Киселев* и Матвей Ганапольский*

Все, кто помнит 90-е годы, наверняка легко назовут вам имя популярного в то время телевизионного ведущего программы «Итоги» на НТВ Евгения Киселёва*.

Да, был такой любимчик у медиа- олигарха Владимира Гусинского.

Одновременно с программой «Итоги» он был многолетним руководителем всего НТВ вплоть до 2001 года.

Да и после НТВ Киселёв* оказался в «обойме» другого олигарха, и руководил одним из телевизионных каналов «медиа империи Бориса Березовского» ТВ-6.

Дружба Киселева* и Гусинского продолжилась в сотрудничестве на телеканале «Эхо-ТВ» (RTVi).

Дальше Киселёв* продолжал работать на Гусинского уже на Украине, участвуя в его проекте телеканала ТВі

И по сей день Евгений Алексеевич на службе украинским олигархам.

Переходит с одного канала на другой.

Последовательный противник российских властей и лично Владимира Владимировича Путина.

Естественно, что он поддержал и «оранжевую революцию» на Украине в 2004 году и государственный переворот в Киеве в 2014 году.

Ну а с началом специальной военной операции ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины Киселев* в «первых рядах» беглых оппозиционеров, организовавших так называемый Антивоенный комитет России.

Это громкое название, а на самом деле - разношерстная толпа, включая Каспарова* и Чичваркина* с единой целью борьбы с «агрессивной диктатурой Владимира Путина» ну и всё такое из разряда антироссийских «принципиальных позиций».

Еще один персонаж из 90-х: Матвей Юрьевич Ганапольский* (урождённый Марголис)

Постоянный автор и ведущий «Эха Москвы»( с 1991 года)

После госпереворота на Украине в 2014 году переехал туда отрабатывать заказ по поддержке украинского режима. Получил украинское гражданство в 2016 году.

Вероятно, там платят больше, поэтому и осел там.

Кстати о деньгах: они, как известно, не пахнут, поэтому поступают из разных сомнительных источников за рубежом в карман к нашим двум персонажам.

В этом году господин Ганапольский* был «осчастливлен» скромненько: 260 тысяч рублей.

Наш герой Евгений Алексеевич Киселев* получил совсем небольшие деньги — 140 тысяч рублей, которых вполне хватит на билеты куда-нибудь подальше из России.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

Андрей Федотов - редактор "de-ФАКТО"