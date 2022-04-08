Между Сирией и Ливией

Активная позиция российской дипломатии по провокации в Буче если и не выбила крапленые карты из рук западных и киевских шулеров, то, по крайней мере, отбила охоту ими размахивать.

Обилие очевидных фейков в «доказательной базе» вызвало конфликты как в администрации Зеленского, так и в тандеме Лондон – Киев, и вынудило сконцентрироваться исключительно на пропагандистской поддержке провокации, избегая любого расследования. А поскольку Россия требует именно расследования, Украина и Запад начали потихоньку «съезжать с темы».

Еще более подгадили им выложенные в сеть кадры жестокого убийства боевиками, предположительно «грузинского легиона», взятых в плен российских военнослужащих в Киевской области, а также кадры глумления над телами погибших, совершенные, предположительно, боевиками нацбатальонов. Для Запада особенно неприятен тот факт (обсуждаемый сегодня в украинских пабликах), что «Грузинский легион» курируется спецслужбами США и Британии, а в его рядах есть военнослужащие (бывшие или даже действующие) из этих стран.

«Если анализировать кейс Бучи и кейс убийства украинскими наемниками и теробороной российских пленных, то у россиян в международном суде будет больше шансов обвинить украинцев и наемников, которые воевали на стороне ВСУ в нарушении всех законов.

Очередное видео жесткого убийства российских пленных наемниками из «Грузинского легиона» добавляет козыря россиянам в международной информационной кампании. По кейсу Бучи у нас нет точных доказательств, кто точно убил, когда и т.д., кроме официальной пропаганды, а ей мы не доверяем, как любой другой официальной пропаганде, поэтому Украина информационно пока выигрывает, так как западные медиа ситуативно помогают нам «шуметь», но на долгую дистанцию вот такие видео куда важнее, чем ситуативный «шум». В них есть четкая идентификация, кто кого убивает, эти ЧВК настолько идиоты, что снимали все с открытыми лицами, что легко доказывает их принадлежность. Иногда складывается впечатление, что они всё делают против Украины», – сообщает один украинский ресурс.

Впрочем, нацистский режим и его западные покровители выжали из бучинской провокации все, что смогли. Так, поставки тяжелого вооружения (танки и БМП из Чехии, САУ, гаубицы и ракетные установки из Британии) начались. Но на энергетическое эмбарго ЕС «раскрутить» не получилось. Но, как сообщает The Wall Street Journal, в качестве альтернативы эмбарго ЕС намерен увеличить тариф на импорт российских нефти и газа, чтобы снизить их конкурентоспособность.

«Один из рассматриваемых вариантов, по словам дипломатов – поэтапное введение санкций в отношении нефти и угля. Другим является тариф на импорт российской нефти и угля, который достаточно значителен, чтобы побудить государства-члены быстро сократить их использование», – сообщает издание.

Примечательно, что это решение, вроде как одобренное Вашингтоном и Лондоном, смягчит для России процесс диверсификации рынков сбыта и даст время для маневра. Но при этом неизбежного повышения цен на энергоносители многие европейские предприятия попросту не переживут. Собственно, это и является одной из целей англосаксов – устранение с мирового рынка европейских конкурентов и ослабление стран ЕС, в первую очередь – Германии.

Решение этих задач не будет одномоментным. Британия и США планируют гробить Европу достаточно длительное время. Так, советник Байдена Джейк Салливан объявил, что украинский конфликт «может продлиться несколько месяцев или дольше». Причем основной пик кризиса в Европе, спровоцированного санкционной войной, по расчетам американских экспертов, придется на конец лета – начало осени, когда инфляция, рост цен и безработица достигнут критических величин и ситуация пойдет в разнос, в результате чего украинская повестка не то, что утратит актуальность, а практически полностью уйдет из европейского медиа-пространства, вытесненная внутренними проблемами До этого времени англосаксы постараются добиться от европейцев максимального количества враждебных шагов в отношении России, которые бы серьезно затруднили бы возможности возобновления сотрудничества в будущем.

В Европе, конечно, это понимают, и формируется сопротивление англосаксонскому диктату. Причем не последнюю роль в этом играет пример Венгрии, руководство которой последовательно отстаивает национальные интересы. В связи с этим есть все основания опасаться попыток англосаксов и подчиненных им евробюрократов организовать в Будапеште государственный переворот.

Примечательно и то, что на Украине наиболее дальновидные люди начинают бояться не «победы Путина», а того, что денацификация будет проведена не до конца или не повсеместно. «Если россияне заберут юго-восток Украины, а потом подпишут некие договоренности, то что мы будем делать с этими головорезами и сотнями тысяч стволов на руках? Украина превращается в что-то между Сирией и Ливией», - пишет один из украинских ресурсов.