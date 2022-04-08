Поток лжи украинских пропагандистов про Бучу и окрестности Киева, подхваченный практически всеми мировыми СМИ, в очередной раз демонстрирует то, что против нас будет использовано любое оружие, любые формулировки, и нас обвинят в самых немыслимых преступлениях, ради которых наши враги сами готовы будут замарать себя по локоть в крови гражданских жителей. Иногда информационная война становится самым опасным элементом современных войн. Потому что она отравляет сознание, настраивает массы и помогает внедрять те решения, которые без информационной подготовки были бы невозможны.

В чем смысл Бучи и всех этих фейков? Закрепить в мировом пространстве за Россией и русскими ярлык «кровавых убийц». Убийц, которые не жалеют мирных, детей и женщин. Все эти фейки уже разоблачены многократно, в частности – белые повязки на убитых свидетельствуют о том, что люди носили их для того, чтобы свободно перемещаться по городу, когда там были русские войска. И смерть этих людей на украинских боевиках, которые посчитали местных «коллаборантами».

Также Буча обстреливалась из миномётов в тот момент, когда наши войска получили приказ на отход. Известно уже и о том, что в Мотыжин, например, первыми из украинских боевиков вошли представители радикально-исламистского батальона «Крым». Зашли в Мотыжин они 30 марта, под видом доставки гуманитарных грузов. 2 апреля в этом населенном пункте обнаружили местную убитую семью. Почему два дня молчали, пока там орудовали радикальные группировки? Потому что зачистки были? Даже украинские блогеры с этих территорий сейчас под прессингом – вынуждены оправдываться за всё сказанное в своих видеозаписях, включая то, что их никто не трогал?

Украина делает в пригородах Киева масштабную фальсификацию для того, чтобы воздействовать на всех своих западных партнёров, которые не стремились, от слова совсем, оказывать Украине хоть какую-то помощь. Ну, кроме американцев. Теперь команда Зеленского будет выстраивать на основе этих фальсификаций политику шантажа по отношению к европейским лидерам, которые до этого пытались всяческими способами избежать участия в конфликте. Ведь не будем забывать, что европейские лидеры не представляют из себя самостоятельных игроков, они находятся в зависимом положении от США.

Цель наших оппонентов – в том числе изолировать Россию от мирового сообщества. Обозначив русских «нелюдями», они будут пытаться вытеснить нас отовсюду – из информационного пространства, из культурного пространства, а в конце концов и из жизни. Но не получится.

Никто из мировых СМИ сейчас не пишет о том, что украинские нацисты расстреливают пленных русских и выкладывают видео в социальные сети, на которых видно, что у наших парней даже связаны руки. И в этих видео они добивают раненых. Кто-то покажет? Возможно, кто-то и покажет, но большинство попытается сделать вид, что ничего не происходит. Украинские боевики уже давно нарушили все грани, все конвенции. Но мировые СМИ транслируют фейки о русских.

Впрочем, порой даже на CNN просачивается инакомыслие, которое не входит в планы Госдепа. Так, ветеран американской дипломатии Джек Мэтлок в эфире CNN заявил, что главная цель на данный момент - закончить конфликт на Украине. Ведущая явно ожидала услышать другое, начала говорить о Буче, но Мэтлок её прервал: «Во-первых, мы точно не знаем, что на самом деле произошло в Буче, а во-вторых, нет никаких доказательств что в этом виновата Москва. Дело в том, что украинцам необходимо заключить сделку с Россией, чтобы она могла оставить себе Крым, где большинство населения русские и где расположена их военно-морская база. Потому что создание из России – ядерной державы эквивалентной США, – страны изгоя, точно не входит в наши с вами интересы».

Фейки – это уже основное оружие Украины. Почему? Потому что у власти сейчас в Незалежной собрались кто? Люди, которые занимались шоу-бизнесом. Они умеют и знают, как делать информационный контент. Вот, собственно, на это они полностью и переключились – они умеют делать нужные «картинки», они их и режиссируют. Правда, чаще всего эти фейки всё-таки топорные. Но «мировая общественность» закрывает на это глаза.