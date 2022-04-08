Актер против марионетки

Люди, знавшие Зеленского еще до его президентства, утверждают, что главное личное качество, которое двигает комика, это его невероятное тщеславие, с помощью которого им можно было без особого труда манипулировать. И война «вставляет» его ничуть не меньше кокаина, поскольку создает совершенно уникальные возможности для его тщеславия.

Каждый день он выступает на саммитах, съездах и в парламентах, с ним постоянно беседуют мировые лидеры. Его несгибаемым мужеством и отвагой восхищаются. Его бесконечно цитируют. Он настоящая суперзвезда. И он намерен сыграть свою самую главную роль до конца, даже если ради этого придется спалить Украину.

Сейчас его тщеславие вступило в конфликт с его британскими кураторами, в определенной степени опровергая мнение о полном отсутствии субъектности у Зеленского. Разработанная специалистами МИ-6 провокация в Буче была осуществлена украинскими исполнителями с многочисленными огрехами, очевидными для любого вдумчивого анализа.

Именно поэтому Лондон заблокировал требование России рассмотреть происшедшее в Буче в ООН. Там прекрасно понимают, что «доказательная база», представленная Украиной, не выдерживает ни малейшей критики и все обвинения в адрес военнослужащих Российской Армии в убийствах мирных жителей полностью развалятся.

Однако неожиданно этому воспротивился Зеленский, который перепугался, что его могут оставить без сочной репризы в ООН, и потребовал, чтобы слушания по «трагедии в Буче» все же состоялись.

Англичане бросились уговаривать упрямца, чтобы он не форсировал никаких разбирательств и расследований, способных вывести провокаторов на чистую воду, а придерживался уже избранной тактики: максимальный гевалт, как можно больше эмоций, оценок и предположений, с уклонением от фактологической стороны дела.

Этой линии его уговаривают придерживаться до тех пор, пока не будут реализованы главные задачи, которые Лондон и Киев пытаются решить с помощью этой провокации. А именно: эмбарго ЕС на поставку российских энергоносителей и передача Киеву тяжелого вооружения, а также отвлечение общественного внимания от падения Мариуполя и тех тайн, которые после этого откроются. После их решения, информационный шум вокруг Бучи можно будет потихоньку сворачивать.

Пока что неизвестно, удалось ли уговорить Зеленского или нет, но вполне можно ожидать, что его внутренний конфликт между «актером» и послушным исполнителем будет нарастать.