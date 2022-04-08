ЗАМАНА - Сегодня у каждого дагестанца есть возможность сделать свой город более комфортным

Сегодня у каждого дагестанца есть возможность сделать свой город более комфортным

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08 апреля, 2022. Пятница 01:26

Сегодня у каждого дагестанца есть возможность сделать свой город более комфортным, современным и просто радующим взгляд.

Сегодня у каждого дагестанца есть возможность сделать свой город более комфортным
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С 15 апреля в России стартует рейтинговое голосование по выбору общественных и дворовых территорий для благоустройства.

Голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и Национального проекта «Жилье и городская среда».

Территории, которые наберут наибольшее число голосов, будут благоустроены в 2023 году.

Присоединяйтесь к голосованию, чтобы детский городок, спортплощадка или прогулочная зона появились именно там, где это нужно вам!

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