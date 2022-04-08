Энгельс Гаджимагомедов: «Пусть подвиг моего сына сплотит наш народ на защиту Родины»

Отец Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, героически погибшего в ходе спецоперации на Украине, Энгельс Гаджимагомедов выступил на митинге в поддержку Российской армии и жителей Донбасса.

«Мужчина рождается, чтобы он защищал Родину. Испокон веков дагестанцы, кавказцы, все россияне плечом к плечу защищали свою Родину, воевали и одерживали победу. Война без жертв не бывает. Я хочу, чтобы подвиг моего сына ради защиты Донбасса сплотил наш российский народ против нацизма. Не различая людей на национальные и религиозные признаки, мы все, россияне, должны сплоченно идти вместе вперед. Всегда так было и будет», – сказал Энгельс Гаджимагомедов.

Он выразил признательность ребятам из мотоклуба «Ночные волки», которые прибыли в Дагестан поддержать митинг.

«Хочу сказать спасибо нашим братьям и руководителю “Ночных волоков” Александру Залдостанову. Эти ребята проделывают огромную работу за страну, народ, поддерживают нашего Верховного главнокомандующего, наших братьев, которые сейчас воюют за нашу Родину.

Недавно они были в Севастополе, где открыли аллею Героям РФ. Везде от них поддержка. Низкий вам поклон», – сказал отец Героя.

В масштабном митинг-концерте в поддержку Российской армии и жителей Донбасса, что проходит сегодня возле Аварского театра, принимают участие порядка 2 тыс. граждан.