ЗАМАНА - Инна Святенко: «Радует, что принятые в Дагестане меры сократили уровень безработицы в республике»

Инна Святенко: «Радует, что принятые в Дагестане меры сократили уровень безработицы в республике»

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08 апреля, 2022. Пятница 01:05

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко считает подход руководства Дагестана по сокращению безработицы в регионе правильным.

Инна Святенко: «Радует, что принятые в Дагестане меры сократили уровень безработицы в республике»
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«Дагестан уже долгое время остается трудоизбыточным регионом, наша молодежь покидает республику в поисках заработка. Вместе с тем, радует, что благодаря принятым мерам, в том числе выводу многих предприятий из «тени», удалось сократить уровень безработицы. Действует программа поддержки занятости, в частности, в формате предоставления социальных займов, заключения социальных контрактов. Думаю, это правильный подход», – сказала Святенко, комментируя доклад Главы Дагестана Сергея Меликова Президенту Владимиру Путину в среду.

Сегодня, 6 апреля, в Москве Глава Дагестана Сергей Меликов отчитался Президенту Путина о результатах деятельности регионального правительства в 2021 году.

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