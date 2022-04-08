Инна Святенко: «Радует, что принятые в Дагестане меры сократили уровень безработицы в республике»

«Дагестан уже долгое время остается трудоизбыточным регионом, наша молодежь покидает республику в поисках заработка. Вместе с тем, радует, что благодаря принятым мерам, в том числе выводу многих предприятий из «тени», удалось сократить уровень безработицы. Действует программа поддержки занятости, в частности, в формате предоставления социальных займов, заключения социальных контрактов. Думаю, это правильный подход», – сказала Святенко, комментируя доклад Главы Дагестана Сергея Меликова Президенту Владимиру Путину в среду.



Сегодня, 6 апреля, в Москве Глава Дагестана Сергей Меликов отчитался Президенту Путина о результатах деятельности регионального правительства в 2021 году.