Сегодня, 7 апреля, Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин выступил в Государственной думе с ежегодным отчетом по итогам работы правительства за 2021 год. Премьер-министр России рассказал о масштабной поддержке сферы здравоохранения.

В своем докладе Михаил Мишустин акцентировал внимание на том, как страна справлялась с вызовами пандемии новой коронавирусной инфекции, главной задачей в борьбе с которой было спасение жизней и здоровья людей.

«Во время рабочих поездок по стране я видел лично, что многие больницы и поликлиники находятся в неудовлетворительном состоянии. В некоторых не хватало оборудования. И мы сразу же, на месте, принимали необходимые решения, чтобы это исправить. Так было в Дагестане, Ульяновской, Свердловской областях, Курске, на Курилах», - сказал премьер.

По словам премьер-министра РФ, в период борьбы с коронавирусом удалось сформировать базу для дальнейшего повышения качества медицинской помощи.

«За прошлый год в регионах отремонтировано свыше тысячи поликлиник, закуплено более тридцати семи тысяч единиц медоборудования. Пять с половиной тысяч специальных автомобилей. На них врачи и фельдшеры теперь могут приехать к пациентам даже в отдаленные поселки», - отметил Мишустин.

В обращении он также призвал глав российских субъектов обеспечить граждан плановой помощью, чтобы люди беспрепятственно получали консультации профильных специалистов, а также – сделали отложенные операции.

«Важно, чтобы все могли пройти диспансеризацию и профилактические осмотры. В прошлом году это сделали почти 50 миллионов человек. Из них около 2 миллионов прошли углублённую диспансеризацию после коронавируса», - подчеркивает премьер-министр.

В сообщении отмечается, что у многих после перенесённой болезни выявляются осложнения. Учитывая данные показания, по инициативе главы государства правительством расширена программа медицинской реабилитации, чтобы проходить её могли ещё больше людей с самыми разными диагнозами.

Как добавил премьер, в ближайшее время на оснащение отделений медицинской реабилитации регионам поступит свыше 8 млрд рублей.