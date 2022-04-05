ЗАМАНА - Международный круглый стол «Мост дружбы между народами союзного государства и народная дипломатия» прошел в Махачкале

Международный круглый стол «Мост дружбы между народами союзного государства и народная дипломатия» прошел в Махачкале

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05 апреля, 2022. Вторник 16:10

Международный круглый стол «Мост дружбы между народами союзного государства и народная дипломатия» прошел сегодня в Махачкале с участием представителей госорганов, министерств, общественно-политических, научных, творческих, образовательных, спортивных, культурно-исторических, религиозных организаций и объединений. Как сообщили информагентству в пресс-службе Миннаца РД, организатором круглого стола выступила ДРОО «Уздени Дагестана» совместно с Министерством по национальной политике и делам религий РД и Международной общественной палатой созыва 2020-2025 годов.

Международный круглый стол «Мост дружбы между народами союзного государства и народная дипломатия» прошел в Махачкале
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Открывая форум, председатель Совета ДРОО «Уздени Дагестана», руководитель МГП «Беларусь–Дагестан» Керимхан Умаханов отметил, что в разные годы организация провела в республике пять крупных международных общественно-политических и культурно-исторических форумов, которые имели общественно-политический резонанс и поддержку официальных властей и общественности России и Беларуси.

«Политика, как известно, – дело сложное, и в ней на межгосударственном уровне могут быть периоды подъемов и спадов, но неизменными остаются симпатии близких по духу народов. И поэтому мы должны максимально возродить исторические связи, объединить свои усилия, проявить мудрость, терпение и ответственность, завещанные нам нашими предками. Уверен, что связи наших близких по духу народов будут и дальше успешно развиваться», – сказал Умаханов.

В рамках круглого стола выступили председатель Общественной палаты Республики Дагестан Абдулмумин Ибрагимов, статс-секретарь-замминистра по национальной политике и делам религий РД Арсен Махмудов, статс-секретарь-замминистра культуры РД Мурад Гаджиев, президент «Фонда Имама Шамиля» Алиасхаб Хархачаев, борец классического стиля, двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе Алим Селимов и другие.

«Участникам круглого стола было показано видеообращение члена Международной общественной палаты созыва 2020-2025, четырехкратного олимпийского чемпиона, одиннадцатикратного чемпиона мира по биатлону Александра Тихонова, который выступил с открытым обращением к общественности, приуроченным к 23-летию варварских бомбежек Югославии странами НАТО. Он объявил бойкот США и потребовал от них покаяться перед мирными жителями всех стран, которые Америка бомбила, а их более чем 30.

В ходе мероприятия было сделано заявление в поддержку спецоперации Российской армии на Украине, обсуждены актуальные вопросы на тему развития соглашений о дальнейшем сотрудничестве между народами», – отметили в пресс-службе.

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