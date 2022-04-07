ЗАМАНА - Абдусалам Гадисов выступил на митинге в поддержку российской армии

Абдусалам Гадисов выступил на митинге в поддержку российской армии

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07 апреля, 2022. Четверг 16:08

Сегодня, 7 апреля, в Махачкале проходит митинг-концерт в поддержку российской армии и жителей Донбасса.

Абдусалам Гадисов выступил на митинге в поддержку российской армии
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На мероприятии выступил главный тренер молодежной Сборной России по вольной борьбе, заслуженный мастер спорта РФ, депутат НС РД Абдусалам Гадисов. «Мы все, да и весь мир, знаем, что сегодня происходит на Украине. И мне приятно, что сегодня столько молодежи, столько людей пришли поддержать наших военных, наших дагестанцев, которые сегодня находятся там. Мы все переживаем за наших ребят и ждем их домой живыми и здоровыми. Желаем успешного завершения этой военной спецоперации», – пожелал Гадисов.

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