ЗАМАНА - Зайдин Джамбулатов: «Наш патриотизм зародился не сейчас, а 20 лет назад»

Зайдин Джамбулатов: «Наш патриотизм зародился не сейчас, а 20 лет назад»

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07 апреля, 2022. Четверг 16:07

Зайдин Джамбулатов, ректор Дагестанского государственного университета им. М.М. Джамбулатова, выступил на митинге-концерте в поддержку российской армии и жителей Донбасса, который в эти минуты проходит в Махачкале у здания Аварского театра.

Зайдин Джамбулатов: «Наш патриотизм зародился не сейчас, а 20 лет назад»
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«Наш патриотизм зародился не сейчас, а более 20 лет назад. Сейчас чеченские ребята показывают себя на спецоперации в Украине. Недавно мы посетили раненых бойцов, находящихся на лечении в Санкт-Петербурге, десять из них дагестанцы. Многие из них получили осколочные ранения. Мы пронесли ребятам гостинцы, небольшие подарки. Эти ребята потрясли меня своим духом, они хотят продолжать свое дело под предводительством нашего президента, хотят завершить свою миссию. Президент заботится о Дагестане, это было видно по вчерашней встрече нашего главы региона с президентом. Это добрый знак», – сказал он.

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