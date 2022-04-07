«Сегодня отмечается восьмая годовщина признания Донецком своей самостоятельности. Там сейчас идет спецоперация, а не то, что они хотят нам внушить. В интернете много фото и видео, все это неправда. Много лет назад мой друг, Ахмат Хаджи Кадыров принял верное решение развернуть дагестанский народ лицом к России. Война идет в мозгах Запада, чтобы уничтожить наш народ, а мы проводим спецоперацию по уничтожению этих негодяев. Да здравствует наша российская армия! Да здравствует наш президент!», – сказал Хадулаев. Затем выступил студент кадетского корпуса им. Магомеда Гаджиева Сафар, который от имени всех воспитанников кадетского корпуса выразил поддержку российской армии на территории Украины: «Мы, кадеты, своей учебой и военной подготовкой, хотим сказать, что мы за нашу армию, за нашего президента».
Магомед Хадулаев выступил на митинге-концерте в поддержку российской армии и жителей Донбасса
- Автор Мадина
- 07 апреля, 2022. Четверг 15:23
Магомед Хадулаев, председатель ДРОО «Российский союз ветеранов Афганистана» выступил на митинге-концерте в поддержку российской армии и жителей Донбасса, который в эти минуты проходит в Махачкале у здания Аварского театра.
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