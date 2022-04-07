ЗАМАНА - Ночные волки» в Дагестане полностью поддерживают Президента Путина

Ночные волки» в Дагестане полностью поддерживают Президента Путина

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07 апреля, 2022. Четверг 15:22

Сегодня, 7 апреля, в Махачкале на площадке у Аварского музыкально-драматического театра имени Гамзата Цадасы состоялся митинг-концерт в поддержку Российской армии и жителей Донбасса.

Ночные волки» в Дагестане полностью поддерживают Президента Путина
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В мероприятии приняли участие ректор Дагестанского государственного аграрного университета имени М.М. Джамбулатова Зайдин Джамбулатов, главный тренер молодежной Сборной России по вольной борьбе, заслуженный мастер Спорта РФ, многократный чемпион России, Европы и Мира, депутат НС РД Абдусалам Гадисов, представители Муфтията РД, молодежных патриотических организаций и объединений, кадеты.

Для участия в данной патриотической акции прибыли члены дагестанского регионального отделения межрегиональной общественной организации байкеров
мотоклуба «Ночные волки».

Президент дагестанского мотоклуба Абдулла Каранаев в эксклюзивном интервью для «Дагестанской правды» заявил, что целью его товарищей, специально выехавших на мотопробег, является моральная поддержка защитников Отечества на территории Украины. Он также заверил, что гражданская позиция его товарищей полностью соответствует интересам России, а их участие в данной акции является знаком их полного согласия с Президентом России Владимиром Путиным.

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