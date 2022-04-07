ЗАМАНА - The Economist: в нейтральных и поддержавших Россию странах живет две трети населения планеты

The Economist: в нейтральных и поддержавших Россию странах живет две трети населения планеты

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07 апреля, 2022. Четверг 15:20

Аналитики исследовательского подразделения представительного журнала Economist Group - Economist Intelligence Unit решили выяснить, как относятся к России граждане разных стран на фоне событий на Украине.

The Economist: в нейтральных и поддержавших Россию странах живет две трети населения планеты
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Британские эксперты разделили жителей планеты на три лагеря. В первый вошли люди, поддерживающие российскую позицию, во второй - одобряющие политику Запада, в третий - имеющие нейтральное отношение.

По количеству стран (131), склоняющихся к поддержке Евросоюза и США, превалирует второй лагерь, однако численность населения в нем составляет немного больше трети всех живущих на планете людей - 36%. Среди этих государств - Швейцария, США, Финляндия.

Действия России одобряют либо относятся к ним нейтрально все остальные - таковых оказалось 74%, в том числе Индия, Бразилия, Китай, Пакистан, Эфиопия, Сирия.

По мнению Economist Intelligence Unit, правительство КНР традиционно не поддерживает западную политику. Развивающиеся страны, как правило, стараются держать нейтралитет. Руководство и жители этих государств еще держат в памяти отголоски движения неприсоединения, которое выступило во время холодной войны в противовес расколу планеты на два блока, соперничающих друг с другом. Индия, тоже занявшая нейтральную позицию, укрепила отношения с Москвой, в частности, благодаря сотрудничеству в области энергетики.

Economist Intelligence Unit каждый месяц предоставляет прогнозы состояния стран всего мира и анализирует экономику отраслей и управления на пять ближайших лет.

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