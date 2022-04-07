По количеству стран (131), склоняющихся к поддержке Евросоюза и США, превалирует второй лагерь, однако численность населения в нем составляет немного больше трети всех живущих на планете людей - 36%. Среди этих государств - Швейцария, США, Финляндия.
Действия России одобряют либо относятся к ним нейтрально все остальные - таковых оказалось 74%, в том числе Индия, Бразилия, Китай, Пакистан, Эфиопия, Сирия.
По мнению Economist Intelligence Unit, правительство КНР традиционно не поддерживает западную политику. Развивающиеся страны, как правило, стараются держать нейтралитет. Руководство и жители этих государств еще держат в памяти отголоски движения неприсоединения, которое выступило во время холодной войны в противовес расколу планеты на два блока, соперничающих друг с другом. Индия, тоже занявшая нейтральную позицию, укрепила отношения с Москвой, в частности, благодаря сотрудничеству в области энергетики.
Economist Intelligence Unit каждый месяц предоставляет прогнозы состояния стран всего мира и анализирует экономику отраслей и управления на пять ближайших лет.