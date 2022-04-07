Алигалбац Гусейнов и Карина Бамматмурзаева выступили в поддержку российских военных

Алигалбац Гусейнов, студент РПА, 5 курс, председатель Молодежного движения «Наши герои – люди из стали» им. Героев России А. Магомедтагирова и М. Омарова, председатель Культурно-исторического общества «Каба-Дарго» совместно с Кариной Бамматмурзаевой, координатором клуба МыВместе, заместителем регионального координатора ВОД «Волонтеры-медики» в РД выступил на митинге-концерте в поддержку российской армии и жителей Донбасса, который в эти минуты проходит в Махачкале у здания Аварского театра.

«От имени всех активистов и лично от себя выражаю слова поддержки нашей российской армии, которая исполняет свой долг. Именно сейчас нашим российским ребятам нужна наша поддержка. В священный месяц мы обращаемся ко Всевышнему, чтобы он вернул всех сыновей в свои дома живыми», – сказал Гусейнов. «Молодежь – будущее нашей страны, и от каждого из нас зависит судьба нашей родины. Все обязаны поддержать наших солдат на этом нелегком пути», – отметила Карина.