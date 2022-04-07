Минтруд Дагестана предупреждает население о последствиях теневой занятости

К «теневому» рынку труда причастны около 25 млн россиян, в связи с чем Минтруд Дагестана разъясняет населению последствия подобной занятости. Чаще всего, причинами того, что граждане ввязываются в теневую занятость, является невозможность устроиться официально, обещания гибкого графика работы, дополнительный доход.

Молодежь склонна к неформальной занятости, потому что сказываются отсутствие образования, невозможность устроиться без опыта работы, также сложность совмещать учебу и иную деятельность. Соглашаясь работать неформально, работник рискует получать заниженную оплату труда, не получить заработную плату в случае любого конфликта с работодателем, не получить отпускные или вовсе не пойти в отпуск, не получить оплату листка нетрудоспособности, полностью лишиться социальных гарантий, предусмотренных трудовым договором, получить отказ в расследовании несчастного случая на производстве, не получить расчет при увольнении, получить отказ в выдаче необходимого ему кредита, получить отказ в выдаче визы. Работникам следует проявлять бдительность и осторожность при вступлении в трудовые отношения, финансовая сторона которых не так «прозрачна», как должна быть.