ЗАМАНА - Махмуд Амиралиев прокомментировал встречу Владимира Путина с Главой Дагестана

Махмуд Амиралиев прокомментировал встречу Владимира Путина с Главой Дагестана

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07 апреля, 2022. Четверг 00:59
Махмуд Амиралиев прокомментировал встречу Владимира Путина с Главой Дагестана

Накануне состоялась встреча Президента РФ Владимира Путина с Главой Дагестана Сергеем Меликовым по вопросам социально-экономической ситуации в регионе.

Махмуд Амиралиев прокомментировал встречу Владимира Путина с Главой Дагестана
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Как отметил глава Карабудахкентского района Махмуд Амиралиев, на встрече был обсуждён круг самых основных проблем нашей республики: «В частности, отметили стабилизацию распространения коронавируса, темпы вакцинации населения, обсудили вопросы водоснабжения и водоотведения, а также развитие сельского хозяйства, в том числе виноградарства. Отмечу, что в прошлом году Дагестан собрал рекордный урожай винограда. Сергей Меликов заявил Владимиру Путину, что наряду с виноградарством будет развиваться и виноделие в республике. Особо отмечу, что наш Карабудахкентский район ежегодно вносит свой большой вклад в развитие виноградарства и сбор «солнечной ягоды». Например, в 2022 году в нашем районе поднят плантаж под посадку виноградников на площади 52 гектаров, хотя по плану было 50 га. Из 2128 гектаров виноградников, которые имеются на начало 2022 года, 390 га — молодые, а остальные — эксплуатационные. За последние 5 лет у нас в районе посажено новых виноградников на площади 428 га. Также в 2021 году наш район собрал более 19,8 тысяч тонн винограда, что на 7 тысячи тонн больше, чем в 2020 году. Несомненно, развитие этой отрасли создаёт новые рабочие места. В этом вопросе тоже имеются позитивные изменения. Мы ощущаем, как стремление Главы РД Сергея Меликова решить актуальные проблемы республики, так и всемерную поддержку Президента России Владимира Путина», — прокомментировал Амиралиев.

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