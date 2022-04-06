ЗАМАНА - Зикрула Ильясов о встрече Владимира Путина с Главой Дагестана: «Дела в стране идут по плану, нет никаких экстремальных ситуаций»

Зикрула Ильясов о встрече Владимира Путина с Главой Дагестана: «Дела в стране идут по плану, нет никаких экстремальных ситуаций»

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06 апреля, 2022. Среда 17:39

В рамках встречи главы государства Владимира Путина с руководителем Дагестана Сергеем Меликовым обсуждалась социально-экономическая ситуация в регионе.

Зикрула Ильясов о встрече Владимира Путина с Главой Дагестана: «Дела в стране идут по плану, нет никаких экстремальных ситуаций»
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В частности, были затронуты темы коронавирусной инфекции, промышленного производства, сельского хозяйства. Также обсуждались вопросы энергоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

 

Встречу главы государства с руководителем республики прокомментировал председатель Совета при Главе РД по развитию гражданского общества и правам человека , заместитель главного редактора газеты «Истина» Зикрула Ильясов.

 

Он отметил, что то обстоятельство, что Президент России в такой период, когда идет специальная военная операция в Украине, и Западный мир стал нам недружественным по причине указки со стороны США, встретился с Главой нашей республики, говорит о том, что дела в стране идут по плану, нет никаких экстремальных ситуаций.

 

Во-вторых, по словам Ильясова, это подтверждение наличия пристального внимания и уважения В.В. Путина к Дагестану и жителям нашей республики.

 

«Нас удовлетворяет то, что, отмечая успехи республики в различных отраслях экономики по объективному, не сладострастному докладу Сергея Алимовича, и выражая удовлетворенность этим, Владимир Владимирович уделил особое внимание развитию виноградарства в республике, выводу его на советский уровень производства. Президент затронул и очень важную для нас проблему трудозанятости населения, создания новых рабочих мест и вывода людей из-за черты бедности.

 

Поскольку соответствующие поручения Президента РФ по итогам встречи с Главой РД пойдут руководителям министерств, ведомств Российской Федерации, будем надеяться, что их реализация и решение многих наших проблем позитивно отразятся на улучшении социально-экономического положения Республики Дагестан, повышении жизненного уровня дагестанцев», - прокомментировал Зикрула Ильясов.

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