ЗАМАНА - Сергей Меликов рассказал Президенту РФ о состоянии сферы занятости в Дагестане

Сергей Меликов рассказал Президенту РФ о состоянии сферы занятости в Дагестане

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06 апреля, 2022. Среда 15:59
Сергей Меликов рассказал Президенту РФ о состоянии сферы занятости в Дагестане

На встрече Президента России Владимира Путина с Главой Дагестана Сергеем Меликовым затронули тему сферы занятости населения в Дагестане.

Сергей Меликов рассказал Президенту РФ о состоянии сферы занятости в Дагестане
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Президент России отметил, что одна из самых острых проблем – не всегда, но долгое время – на Кавказе, в Дагестане в частности, – это проблема занятости, рабочих мест.

«В этой связи, как Вы считаете, какие инвестиционные проекты заслуживают особого внимания и поддержки, чтобы создавались новые рабочие места?» – поинтересовался глава государства.

Сергей Меликов отметил, что по занятости населения в 2021 году республика пришла к определенным показателям: количество безработных в Дагестане стало практически втрое меньше.

«Но я опять же признаюсь, что это не благодаря каким-то крупным инвестиционным программам, где мы создали новые рабочие места, это тоже благодаря “обелению” и “очищению” различных предприятий, где раньше люди работали по “серой” схеме, а теперь они работают по “белой”.

Плюс программа предоставления социальных займов тоже дала возможность трудоустроить многих людей. То есть они получили начальный капитал для развития предпринимательства, для развития своих проектов, программ, и это тоже позволило эту цифру стабилизировать», – отметил Глава Дагестана.

Вместе с тем, Сергей Меликов добавил, что по Дагестану вопрос, связанный с трудоустройством населения, сегодня достаточно проблемный, уровень безработицы очень высокий.

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