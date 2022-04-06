ЗАМАНА - Сергей Меликов рассказал Владимиру Путину об эпидемиологической обстановке в Дагестане

Сергей Меликов рассказал Владимиру Путину об эпидемиологической обстановке в Дагестане

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06 апреля, 2022. Среда 15:53

Владимир Путин провел рабочую встречу с Главой Дагестана Сергеем Меликовым по вопросам социально-экономической ситуации в регионе. Сергей Меликов рассказал Владимиру Путину об эпидемиологической обстановке в регионе.

Сергей Меликов рассказал Владимиру Путину об эпидемиологической обстановке в Дагестане
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Он отметил, что обстановка в республике достаточно стабильная. «В прошлом году мы выполнили достаточно мероприятий. В этом отношении хотелось бы поблагодарить и оперативный штаб под руководством вице-премьера Голиковой, и Роспотребнадзор, и Минздрав, потому что своевременно данные в прошлом году методические рекомендации позволили нам сегодня чувствовать себя достаточно стабильно. Сегодня мы ушли из последних показателей, по вакцинации есть положительная динамика. Есть районы, в том числе высокогорные районы, где уровень вакцинации выше 90%. Постепенно мы приближаемся к среднероссийским показателям. Я думаю, что в ближайшее время мы их достигнем», – отметил он. Глава региона подчеркнул, что в этом отношении огромную роль играет и информационное обеспечение и та работа, которую сегодня проводят с населением, прежде всего с возрастными группами населения, в районах. Сергей Меликов отметил роль Муфтията, который с самого начала пандемии активно работает по предотвращению заболеваемости, а также продолжает помогать власти в этом отношении и сегодня. Владимир Путин попросил передать им слова благодарности обязательно.

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