Сергей Меликов рассказал Владимиру Путину об эпидемиологической обстановке в Дагестане

Он отметил, что обстановка в республике достаточно стабильная. «В прошлом году мы выполнили достаточно мероприятий. В этом отношении хотелось бы поблагодарить и оперативный штаб под руководством вице-премьера Голиковой, и Роспотребнадзор, и Минздрав, потому что своевременно данные в прошлом году методические рекомендации позволили нам сегодня чувствовать себя достаточно стабильно. Сегодня мы ушли из последних показателей, по вакцинации есть положительная динамика. Есть районы, в том числе высокогорные районы, где уровень вакцинации выше 90%. Постепенно мы приближаемся к среднероссийским показателям. Я думаю, что в ближайшее время мы их достигнем», – отметил он. Глава региона подчеркнул, что в этом отношении огромную роль играет и информационное обеспечение и та работа, которую сегодня проводят с населением, прежде всего с возрастными группами населения, в районах. Сергей Меликов отметил роль Муфтията, который с самого начала пандемии активно работает по предотвращению заболеваемости, а также продолжает помогать власти в этом отношении и сегодня. Владимир Путин попросил передать им слова благодарности обязательно.

