ЗАМАНА - Сергей Меликов рассказал о работе в сфере водоснабжения в Дагестане

Сергей Меликов рассказал о работе в сфере водоснабжения в Дагестане

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06 апреля, 2022. Среда 15:48

Глава Дагестана Сергей Меликов рассказал Владимиру Путину о проводимой в регионе работе в сфере водоснабжения. Руководитель региона в рамках рабочей встречи по вопросам социально-экономической ситуации в первую очередь поблагодарил Президента РФ за поддержку его доклада по вопросам, связанным с инфраструктурными ограничениями – энергоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Сергей Меликов рассказал о работе в сфере водоснабжения в Дагестане
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Меликов отметил, что это проблема достаточно долгосрочная, многолетняя: «В Дагестане до сих пор не было схемы водоснабжения, и в этом отношении мы даже с дебетом наличия воды, водных запасов не можем правильно подойти к методике проведения водоводов или каких-то еще вопросов, связанных с водоподачей, особенно в крупные населенные пункты. Страдают крупные населенные пункты, в первую очередь это Махачкала, Каспийск, Избербаш и другие города. Равно как отсутствие водоснабжения приводит и к проблеме водоотведения, очистных сооружений». Много вопросов связано с незавершёнными объектами строительства, которые по различным госпрограммам начинались, но не завершались по разным причинам, в том числе по причинам, которые требуют очень серьёзной оценки со стороны правоохранительных органов. «Эта оценка даётся, и вопросы эти на сегодняшний день подняты. Но благодаря вашей поддержке и тем рекомендациям, которые были отработаны по вашему поручению правительством, мы летом прошлого года заявились на получение инфраструктурного кредита, мы защитили этот инфраструктурный кредит 10,5 миллиарда, это достаточно высокая, большая компетенция…», — продолжил Меликов. По словам Меликова, основная ветка водовода проведёт линию водоснабжения от Чиркейского водохранилища до Махачкалы и Каспийска. Она будет являться ключевой, и в последующем её можно будет развивать по другим районам, в том числе крупным городам — Каспийск, Избербаш и Дербент, с возможностью в дальнейшем охватить всю территорию Дагестана. Также в регионе ведется работа по корректировке проекта махачкалинского канализационного коллектора. Это вопросы, связанные непосредственно с подачей воды и очисткой воды. Там и подача воды через коллектор, и два блока очистных сооружений. Сергей Меликов выразил надежду, что после корректировки проектно-сметной документации будут определены источники финансирования и можно будет приступать к работам по установлению махачкалинского коллектора. «Это, конечно, во многом будет способствовать развитию, снятию инфраструктурных ограничений в области водоснабжения и водоотведения и позволит в дальнейшем развивать Дагестан в этом отношении», — подчеркнул глава региона.

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