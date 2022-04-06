Разъяснение норм федерального законодательства об ответственности за финансирование терроризма

Под финансированием терроризма понимается предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо для финансирования или иного материального обеспечение лица в целях совершения им хотя бы одного из этих преступлений, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из этих преступлений (примечание 1 к ст.205.1 УК РФ).

В МВД по Республике Дагестан организация работы по противодействию финансирования участников террористических групп и получению упреждающей оперативной информации на лиц, занимающихся финансированием терроризма является одним из приоритетных направлений деятельности.

Сотрудниками полиции продолжается комплекс мероприятий по противодействию финансирования экстремистской и террористической деятельности, направленных на:

— проверку поступающей информации о фактах финансирования членов НВФ, выехавших для участия в боевых действиях на территории других государств. В этих целях подготавливаются соответствующие запросы в банковские учреждения, проводится пос­тоян­ный мониторинг возможного использования счетов в указанных целях;

— выявление различного рода коммерческих организаций, сотрудники которых возможно оказывают финансовую помощь членам НВФ.

Мероприятия по противодействию финансирования терроризма продолжаются и находится на постоянном контроле у руководства МВД по Республике Дагестан.

Наряду с уголовной ответственностью за финансирование терроризма Российское законодательство устанавливает и административную ответственность.

Так, согласно ст. 15.27 КоАП РФ неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма влечет наложение административного штрафа от 50 тыс. руб. до 1 млн. руб. или административное приостановление деятельности до 90 суток в отношении юридических лиц и наложение административного штрафа от 10 тыс. руб. до 50 тыс. руб. или дисквалификацию на срок от 1 года до 3 лет в отношении должностных лиц. Причем, за административные правонарушения, предусмотренные данной статьей, лица осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.

В ст.15.27.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа на юридических лиц от 10 мл. до 60 млн. рублей за предоставление или сбор либо оказание финансовых услуг, если они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Пресс-служба МВД по Республике Дагестан