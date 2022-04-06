1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьей 205.2, частями первой и второй статьи 206, статьей 208, частями первой — третьей статьи 211,статьями 220, 221, 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса, вооружение или подготовка лица в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений -наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.(часть 1 в ред. Федерального закона от 29.12.2017 N 445-ФЗ)

1.1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.3, 205.4,205.5, частями третьей и четвертой статьи 206, частью четвертой статьи 211 настоящего Кодекса, вооружение или подготовка лица в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений, а равно финансирование терроризма -наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет либо без такового или пожизненным лишением свободы.(часть 1.1 введена Федеральным законом от 29.12.2017 N 445-ФЗ)

2 Деяния, предусмотренные частями первой или первой.1 настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения,наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет со штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо без такового или пожизненным лишением свободы.(часть 2 в ред. Федерального закона от 29.12.2017 N 445-ФЗ)

3 Пособничество в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьей 205, частью третьей статьи 206, частью первой статьи 208 настоящего Кодекса, -(в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ)наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет.(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 130-ФЗ)(часть 3 введена Федеральным законом от 09.12.2010 N 352-ФЗ)

4 Организация совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.3, частями третьей и четвертой статьи 206, частью четвертой статьи 211 настоящего Кодекса, или руководство его совершением, а равно организация финансирования терроризма -наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы.(часть 4 введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 130-ФЗ)

Примечания. 1 Под финансированием терроризма в настоящем Кодексе понимается предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений,предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220,221, 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса, либо для финансирования или иного материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из этих преступлений, либо для обеспечения организованной группы,незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества(преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из этих преступлений.(п. 1 в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ)1.1. Под пособничеством в настоящей статье понимаются умышленное содействие совершению преступления советами, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий к его совершению, а также обещание скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно обещание приобрести или сбыть такие предметы.(п. 1.1 введен Федеральным законом от 09.12.2010 N 352-ФЗ)2 Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению либо пресечению преступления, которое оно финансировало и (или) совершению которого содействовало, и если в его действиях не содержится иного состава преступления.