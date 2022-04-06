Совещание по развитию агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Вижу, что все в сборе.

Мы сегодня продолжим серию совещаний по ситуации в ключевых отраслях экономики. Они посвящены мерам, призванным обеспечить уверенную работу предприятий, надёжное снабжение нашего внутреннего рынка, причём как в текущих условиях, так и с расчётом на долгосрочную перспективу.

Сегодня в нашей повестке – производство продуктов питания, перерабатывающая промышленность. Рассмотрим здесь все факторы, включая площадь обрабатываемых земель, работы по мелиорации, доступность удобрений, семян, сельхозтехники и оборудования для пищевой промышленности. Словом, обсудим всё, что влияет на количество и качество товаров на полках российских магазинов, а следовательно, конечно, в известной степени впрямую и на цены.

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Как вы знаете, положение дел на глобальном рынке продовольствия за последние два года заметно осложнилось. Именно за последние два года. Ошибки в экономической, энергетической, продовольственной политике развитых стран привели к резкому росту цен на продукты питания во всём мире ещё два года назад

И ситуация в последние недели только усугубляется. На фоне минимальных запасов продовольствия в мире вводятся новые санкции, блокируется работа предприятий и логистика поставок удобрений из России и Белоруссии, а собственное производство удобрений на Западе падает из-за высоких цен на природный газ, что является тоже результатом их деятельности на самом деле – наших партнёров на Западе.

Повторю, ситуация здесь, в энергетической сфере, ухудшается в результате нерыночных, грубых мер, в том числе административного давления на нашу компанию «Газпром» в некоторых европейских странах. Мы наблюдаем очередную попытку наших партнёров переложить свои собственные ошибки в сфере экономики, энергетики на Россию и решать возникающие в этой связи вопросы и проблемы опять за наш счёт. Более того, слышим уже и заявления официальных лиц о возможной национализации некоторых наших активов. Ну, так мы далеко зайдём. Пусть никто не забывает, что это обоюдоострое оружие.

Возвращаясь к теме, скажу, что в этих нынешних условиях дефицит удобрений, скажем, на глобальном рынке неизбежен. Не все страны смогут приобрести необходимый объём удобрений на текущий сезон, а значит, снизится и урожайность.

При этом, что важно отметить, развитые государства через механизм финансовой эмиссии будут стараться перекупить, перетянуть на себя потоки продовольствия. Тем самым, безусловно, они неизбежно обострят дефицит продуктов питания в беднейших регионах мира, подстегнут новые волны миграции и в целом загонят мировые цены на продукты питания ещё выше.

Повторю, подобный сценарий более чем реален, и нам – нам с вами здесь, в России, – нужно быть к нему готовыми. Это означает, что необходимо минимизировать негативные внешние эффекты для наших граждан, увеличить в России выпуск и поставку на внутренний рынок качественных, доступных по цене продуктов питания, включая рыбную продукцию. Это ключевая задача на текущий год. При этом стратегически важно сокращать зависимость отечественного АПК и рыбной отрасли от импортных закупок, причём по всей цепочке, что называется, от поля до прилавка.

Особое внимание хочу обратить на такие позиции, как семена и племенная продукция, витамины, кормовые добавки, средства защиты растений. Здесь нужно поставить чёткие ориентиры по импортозамещению и настойчиво их добиваться уже в самое ближайшее время. С учётом потенциала отечественного АПК, нашей науки, промышленности все возможности для этого у нас есть.

Напомню, что после введения санкций против России в 2014 году наши производители смогли воспользоваться окном возможностей в аграрном секторе в связи с тем, что рынок внутренний освободился, получили мощный импульс к развитию и набрали серьёзные обороты, – конечно, при поддержке государства, при поддержке Правительства.

За последние семь лет выпуск сельхозпродукции в России увеличился на 15 процентов, продуктов питания – более чем на четверть. По основным группам продовольствия наш внутренний рынок полностью обеспечен собственным продовольствием, собственным производством, а по некоторым товарам, например подсолнечному маслу, зерну, мощности отечественных предприятий покрывают спрос с избытком, и возник очень хороший экспортный потенциал России.

По итогам 2020 года наша страна стала нетто-экспортёром продукции АПК, то есть мы продаём за рубеж больше продуктов питания и сельхозпродукции, чем покупаем. Ещё 20 лет назад это казалось абсолютно невозможным, невероятным, а сегодня наши поставки охватывают около 160 стран мира.

Подчеркну: такого результата удалось добиться в том числе в условиях пандемии, когда во всём мире были нарушены производственно-логистические связи. Но наши аграрии достойно справились с этим испытанием и даже усилили свои позиции.

Понятно, что в текущем году на фоне глобального дефицита продовольствия нам предстоит рачительнее относиться к поставкам продовольствия за рубеж, а именно – внимательно отслеживать параметры такого экспорта в страны, которые ведут по отношению к нам явно враждебную политику.

При этом особо отмечу, что выросшие объёмы производства позволяют нам обеспечить цены на продукты питания внутри России ниже, чем на мировом рынке. Продовольственная самодостаточность – это реальное конкурентное преимущество России, и оно должно работать в интересах наших граждан. Мы должны защитить их от перепадов конъюнктуры, от скачков цен на глобальном рынке продовольствия. Обращаю внимание Правительства: такая работа должна вестись в постоянном режиме, с понятным, видимым результатом для людей и для бизнеса.

В этой связи напомню, что у нас уже действует плавающая пошлина на экспорт зерна и подсолнечного масла. Для стабильной работы аграриев регулируется рынок удобрений. Мы заблаговременно приняли эти решения, и правильно поступили.

Нужно держать на контроле снабжение отрасли горюче-смазочными материалами, семенами и племенной продукцией. И конечно, у предприятий должна быть возможность привлечь заёмные средства в нужном объёме на выполнение текущих задач. Кроме того, в условиях внешних ограничений важнейшим вопросом является обеспеченность современной техникой и запчастями. Прошу коллег из Правительства доложить сегодня о том, как решаются и эти задачи, эти проблемы, а представителей отрасли, которые участвуют в нашем сегодняшнем совещании, – оценить, насколько достаточны реализуемые меры.

Вновь хочу подчеркнуть: ключевая задача для Правительства, руководителей регионов, предприятий – сохранить, поддержать деловую активность в российском АПК, чтобы наши аграрии, рыболовные хозяйства, производители продовольствия в целом открывали новые предприятия, создавали новые рабочие места, увеличивали выпуск в первую очередь тех групп товаров, которые мы ещё отчасти вынуждены закупать за границей. Естественно, бананы мы не производим, и это отдельная статья нашего импорта.

Считаю, что мы должны поставить вполне реальный, обоснованный ориентир, а именно – в ближайшие годы отечественное сельское хозяйство, производство продуктов питания и обеспечивающие отрасли промышленности должны выйти на опережающие темпы роста – вы сами говорите об этом, конечно, я не могу с этим не согласиться – выше трёх процентов в год.

Для этого потребуется кратно увеличить объёмы мелиорации, вовлечь в оборот новые сельхозземли и нарастить интенсивность их использования за счёт внесения удобрений, широкой механизации, внедрения современных информационных технологий. А в сельском хозяйстве информационные технологии, как оказалось, очень востребованы. И конечно, необходимо повышать доступность кредитных ресурсов на модернизацию производств и обновление рыбопромыслового флота. Мы уже долго этим занимаемся – и квоты под киль, и так далее – сейчас не буду вдаваться в детали, вернёмся к этому ещё в следующий раз. Рассчитываю сегодня услышать конкретные инициативы на этот счёт.

Добавлю, что нашим безусловным приоритетом остаётся комплексное развитие сельских территорий, строительство автомобильных дорог и другой инфраструктуры, социальных объектов, современного жилья. Очень важно, чтобы люди, которые работают на селе, кормят страну, жили в комфортных, современных условиях. Прошу учитывать эти приоритеты в ходе сегодняшней нашей дискуссии, при обсуждении предложений Правительства.

Мы уже сегодня с утра с некоторыми коллегами обсуждали то, что сегодня будет в центре дискуссии. Давайте начнём работу. Пожалуйста, слово Дмитрию Николаевичу Патрушеву. Прошу Вас.

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В.Путин: Хотелось бы, подводя итоги нашей работы, подчеркнуть, что в условиях разбалансировки глобального рынка продовольствия и беспрецедентного давления на российскую экономику (сейчас Андрей Андреевич [Гурьев] тоже применительно к отрасли об этом говорил), на отечественные компании принципиально важно минимизировать внешние негативные эффекты для наших граждан. Прежде всего для наших граждан. Целый ряд стран, в том числе европейских, в результате своей собственной политики – я уже говорил об этом во вступительном слове – уже столкнулись и со скачками цен, и в Штатах то же самое происходит, и с дефицитом продовольствия. Это другие страны, тем не менее это тоже есть уже.

Эти проблемы они, наши партнёры так называемые, попытаются, что называется, экспортировать и к нам, в Россию. И у нас есть всё, чтобы не допустить такого развития событий, а, напротив, повысить доступность продуктов питания для наших граждан через нарастающие мощности российских предприятий, через увеличение поставок продовольствия на внутренний рынок, на прилавки российских магазинов.

Кроме постоянного мониторинга ситуации нужно использовать весь арсенал возможностей и инструментов государственной поддержки АПК (сейчас тоже о различных направлениях этого говорили), включая механизмы таможенно-тарифной политики, временные ограничения на экспорт и льготы по ввозу некоторых видов продукции. Я согласен с этими предложениями. Пожалуйста, сформулируйте эти предложения. А также льготные кредиты, – мы сегодня тоже возвращались к этой теме несколько раз, – возмещение затрат производителей продуктов питания.

Какие конкретные решения считаю необходимым сформулировать или поддержать, потому что предложения уже были сделаны?

Первое. Безусловно, важно обеспечить стабильную работу предприятий АПК в текущем году. В этой связи поддерживаю предложение Правительства выделить из федерального бюджета дополнительно не менее 153 миллиардов рублей (как внутри разобраться с этим – пожалуйста, подумайте, доложите, я готов поддержать) и направить, конечно, эти средства прежде всего на льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты для отрасли.

Второе. Системная задача – это надёжное снабжение наших сельхозпроизводителей удобрениями. Здесь нужно очень внимательно Минпромторгу смотреть, конечно, всему Правительству за этой ситуацией. Потребности наших аграриев должны быть в приоритете, на первом месте. Но всё-таки предлагаю оставить сейчас действующий режим через договоры. А там, насколько я помню, три составляющих: регионы, производители, сельхозпроизводители. Пока не будем переходить к лицензированию экспорта. Прошу это иметь в виду. Это не значит, что мы точку поставили навсегда. Нет. Давайте ещё подумаем, но пока ничего менять не будем.

Третье. Как уже сказал, важно снижать импортную составляющую в производстве отечественной сельхозпродукции. Одно из главных направлений здесь – это семеноводство, разработка и внедрение достижений российской селекции, в том числе в сфере животноводства и птицеводства. В этом году выделим дополнительно не менее пяти миллиардов рублей на поддержку семеноводческих и селекционных центров.

Четвёртое. Необходимо существенно увеличить собственное, отечественное производство сельхозтехники, пищевого оборудования и компонентов, строительство рыбопромысловых судов. Мы сегодня об этом почти не говорили, но это очень важное направление. Причём сделать это нужно не затягивая, а быстрым, динамичным темпом. Подходы к решению этого вопроса мы будем обсуждать в ближайшее время. Прошу Правительство систематизировать предложения и предусмотреть необходимый объём финансирования по соответствующим программам.

И последнее. В 2020 году была принята Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. Очевидно, что сегодня предприятия в этих секторах столкнулись с новыми вызовами, которые будут носить долгосрочный характер. В этой связи предлагаю скорректировать действующую Стратегию, уточнить её целевые индикаторы и сроки, предусмотреть исчерпывающий набор мер государственной поддержки и необходимый объём бюджетных средств, в том числе на мелиорацию и вовлечение земель в сельхозоборот, а также на формирование новых направлений экспорта готовой продукции.

Ключевой задачей обновлённой Стратегии должно быть развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности как современных, динамичных отраслей нашей экономики с ежегодными темпами роста выше, чем по экономике в целом. Прошу Правительство совместно с Госсоветом провести корректировку Стратегии до 1 июля текущего года.

И что касается, ещё раз, удобрений. Ещё раз хочу сказать: предлагаю сегодня ничего не менять и согласиться с предложением Минсельхоза в целом, но предлагаю пообсуждать этот вопрос в рабочем порядке в самое ближайшее время ещё раз. Повторяю, хочу это подчеркнуть: у нас нет никакого желания наносить кому-то ущерб. Ни в коем случае. Надо просто внимательным образом со всем этим разобраться – и с логистикой, и со страховщиками, со всеми. Это дефицит сегодня. Дефицит будут брать. Будут. С голоду никто не хочет умирать. Надо внимательно посмотреть на все эти проблемы и решить их, прежде всего исходя из наших собственных интересов.

Спасибо большое. Всего хорошего.