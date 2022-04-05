Наркомания — это настоящая эпидемия, которая уносит ежедневно тысячи жизней во всем мире.

Наркомания — это настоящая эпидемия, которая уносит ежедневно тысячи жизней во всем мире. Специалисты разных отраслей науки и медицины давно пытаются найти решение проблемы, но на сегодняшний день вопрос остается открытым.

Кто-то в попытках убежать от реальности, другие из любопытства, но люди по-прежнему продолжают пробовать наркотики, и попадают в их ловушку, сами того до конца не понимая. Главной целью в жизни наркомана становится очередная доза, а семья, друзья, работа, увлечения отходят на второй план.

Долг общества — попытаться помочь людям, сбившимся с пути. Именно поэтому очень важно выявление лиц, употребляющих психоактивные вещества (ПАВ), на ранней стадии. А государство должно финансировать и способствовать реализации программ в специализированных центрах по реабилитации наркозависимых. Однако, все это лишь борьба с последствиями. Важно использовать методы по профилактике наркомании, которые будут включать в себя не только пропаганду ЗОЖ, но и знакомство подростков с обратной стороной употребления ПАВ. Выбор возрастной группы не случаен. Именно подростки наиболее подвержены влиянию сверстников и уязвимы для любого другого воздействия извне.

Мероприятия по профилактике наркозависимости — это один из способов защитить юных мальчиков и девочек от фатального выбора в жизни. Заболевание гораздо легче предотвратить, чем бороться с его последствиями. Обезопасить наших детей — это прямая обязанность каждого родителя, а также общества и государства в целом.

Методы профилактики наркотической зависимости

Эффективная профилактика наркозависимости — это целый ряд мероприятий, которые направлены на предотвращение развития такого социального бедствия, как употребление наркотических веществ, а также снижение количества людей, участвующих в этом процессе.

Как уже говорилось ранее, применение профилактических методов наиболее целесообразно и эффективно среди детей и подростков. Именно они представляют наиболее обширную условную группу риска. Кроме того, очень важно в раннем возрасте обеспечить граждан информационной базой о вреде ПАВ и их опасности. В разработке мероприятий по профилактике наркомании, в свою очередь, принимают участие: педагоги, психологи, социальные работники, наркологи, врачи и другие специалисты различных профилей.

Создание подобных программ является очень трудоемким процессом, а результаты работы напрямую зависят от качества выбранной информации и правильности ее преподношения. Одно неверное утверждение в рекламном ролике способно в корне изменить его восприятие и тогда, оказываются напрасными труды множества людей, а главное, цель остается не достигнутой.

Информация по профилактике наркозависимости среди подростков должна соответствовать нескольким общепринятым принципам:

• Должна быть позитивной без тени отчаяния и безвыходности;

• Предлагать простой и понятный вывод из всей предложенной информации;

• Наглядно демонстрировать трагические последствия применения наркотических веществ;

• Направлена на конкретную целевую аудиторию и излагаться в понятной форме для конкретной группы людей;

• Вся предложенная информация должна быть тщательно изучена и проверена экспертной комиссией.

• Ролики по профилактике наркомании, которые демонстрируются в СМИ, не должны содержать сцен с употреблением ПАВ, а наоборот, вести пропаганду здорового образа жизни.

Кроме пропаганды ЗОЖ по телевизору, а также различных семинаров и лекций о вреде наркотических веществ, существуют еще и всевозможные «телефоны доверия»,что помогает на ранней стадии выявлять заболевание и оказывать помощь уже попавшим в беду. Несмотря на свое заболевание наркоманы остаются людьми и имеют полное право на оказание им профессиональной помощи.

Профилактика наркотической зависимости является необходимой в современном мире. Болезнь затрагивает не только чьи-либо личные интересы, но и пагубно влияет на всех людей и государство в целом. Вот чем грозит рост количества наркозависимых лиц для обществ:

• Распространение инфекций передающихся через кровь (ВИЧ, гепатит);

• Рост количества преступлений в геометрической прогрессии;

• Распущенность и вседозволенность;

• Моральная и умственная деградация нации;

• Вымирание культуры и традиций;

• Низкий уровень образования.

В масштабе страны в качестве мер по профилактике распространения наркомании можно рассматривать эффективную уголовно-правовую базу, которая будет учитывать интересы общества и пресекать всякое желание преступать черту закона по отношении к запрещенным веществам.

Меры по профилактике наркозависимости

В обществе под термином «профилактика» традиционно подразумеваются мероприятия по предупреждению употребления наркотиков. Однако, согласно классификации Всемирной Организации Здравоохранения профилактические мероприятия включают в себя также:

• Выявление людей уже употребляющих ПАВ, оказание им помощи и работа по предотвращению срывов;

• Медицинское лечение и социально-психологическая реабилитация наркоманов в специализированных учреждениях.

Все выше перечисленные меры направлены не только на предупреждение распространения наркозависимости, но и снижение количества наркозависимых лиц в обществе. В терминологии ВОЗ данные виды профилактики называются первичная, вторичная и третичная соответственно.

Профилактика наркозависимости среди подростков

Подростками принято называть юношей и девочек в возрасте от 12 до 17 лет. Все они в большей степени принимают участие в процессе образования, посещая школу, техникум или университет. Молодежь небезосновательно принято считать наиболее не защищенным слоем населения для воздействия извне. У детей происходит становление личности, серьезные биологические изменения. Каждый ищет свое место в жизни. Подростки всегда очень любопытны, импульсивны, непредсказуемы и склонны к экспериментам. Поэтому, вполне объяснимо, что профилактика, в первую очередь, проводится именно среди подростков.

Последние годы этот вопрос наиболее актуален в связи с появлением новых синтетических препаратов, которые несколько лет вообще продавались абсолютно легально. Речь идет о так называемых курительных смесях: «спайс», «соли». Об этих страшных наркотических веществах слышал уже каждый человек. И конечно всем известно о волне смертей, которая прокатилась по нашей стране в 2014 году.

Да, сегодня эти наркотики запрещены законодательством РФ. Однако, приобрести их может любой подросток, умеющий пользоваться смартфоном и имеющий при себе тысячу рублей. Органы правопорядка ничего не могут или не желают с этим делать, тем не менее мы должны защищать своих детей. Профилактика наркомании — это единственный способ предупредить заболевание, а не бороться с его последствиями.