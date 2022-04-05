Совместными усилиями собрали товары первой необходимости и продукты питания - сахар, муку, крупы и бутилированную воду. Как отметили сотрудники структуры, поддерживать тех, кто нуждается в помощи, очень важно, особенно в священный для всех мусульман месяц Рамадан.
Гуманитарная помощь от регионального Управления Росреестра
- Автор Мадина
- 05 апреля, 2022. Вторник 11:41
Свой вклад в поддержку жителям Донбасса внесли и сотрудники регионального Управления Росреестра. Они приняли участие в благотворительной акции по сбору гуманитарного груза.
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