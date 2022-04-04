По поручению Президента РФ в селе Ансалта построен стадион

В последнее время Дагестан становится одним из приоритетных регионов России по развитию футбола – одного из самого массового и любимого вида спорта.

По поручению депутата Госдумы РФ Гасанова Джамаладина Набиевича его помощник Умаргаджиев Магомед Узарханович посетил построенный футбольный стадион в селе Ансалта Ботлихского района. Вместе с депутатом от Ботлихского района Магомедовым Алиасхабом Ахмедовичем они осмотрели все помещения, территорию, беговые дорожки. О ходе строительства этого объекта им подробную информацию дал депутат районного собрания от села Ансалта - Магомедов Мурад Камилович. Магомед Узарханович обратил внимание ответственных лиц на то, что «этот стадион имеет особый статус - он построен по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина».