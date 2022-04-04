В Кузбассе пройдет международный фестиваль «Ночь Юрия Гагарина»

Губернатор региона Сергей Цивилев напомнил, что двое уроженцев Кузбасса входили в первый отряд космонавтов. Алексей Леонов стал первым человеком, вышедшим в открытый космос, а Борис Волынов впервые провел стыковку космических кораблей на орбите.



Фестиваль пройдет в ночь на субботу после 12 апреля — в этом году это ночь на 16 апреля. Гостей смотра ждут конкурсы, соревнования, концерты и другие мероприятия.



Фестиваль пройдет в Ледовом дворце «Кузбасс». Известно, что перед гостями выступит «Хор Турецкого».