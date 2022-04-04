ЗАМАНА - В Кузбассе пройдет международный фестиваль «Ночь Юрия Гагарина»

В Кузбассе пройдет международный фестиваль «Ночь Юрия Гагарина»

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04 апреля, 2022. Понедельник 11:59

В этом году в Кемеровской области пройдет первый международный фестиваль «Ночь Юрия Гагарина», посвященный годовщине первого полета человека в космос, сообщает газета «Культура».

В Кузбассе пройдет международный фестиваль «Ночь Юрия Гагарина»
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Губернатор региона Сергей Цивилев напомнил, что двое уроженцев Кузбасса входили в первый отряд космонавтов. Алексей Леонов стал первым человеком, вышедшим в открытый космос, а Борис Волынов впервые провел стыковку космических кораблей на орбите.

Фестиваль пройдет в ночь на субботу после 12 апреля — в этом году это ночь на 16 апреля. Гостей смотра ждут конкурсы, соревнования, концерты и другие мероприятия.

Фестиваль пройдет в Ледовом дворце «Кузбасс». Известно, что перед гостями выступит «Хор Турецкого».

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