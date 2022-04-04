Провокация в Буче

Нацистский режим и его западные покровители стремительно разгоняют в мировом медиа-пространстве информационную провокацию, цель которой – убедить мировое сообщество в том, что ВС РФ на освобожденных территориях бывшей Украины совершили военные преступления против мирных граждан.

Для этого использован тот факт, что российские войска в ходе передислокации оставили города Киевской области – Ирпень, Бучу и Гостомель. Киевские пропагандисты и должностные лица нацистского режима теперь утверждают, что в этих городах имели место массовые преступления против мирных жителей.

Надо сказать, что здесь происходили жестокие бои, в ходе которых украинские формирования, пытаясь выбить российские войска, наносили массированные удары артиллерии и РСЗО, в результате чего фиксировалось немало попаданий и по жилому сектору. Кроме того, уже после того, как наши войска покинули эти населенные пункты, их обстрелы продолжались, как минимум, несколько дней. Таким образом бандеровцы пытались изобразить «бои за города, из которых они выбивают противника».

Мирные жители старались покинуть эти населенные пункты еще в конце февраля, чему пытались помешать украинские формирования, использовавшие их в качестве «живого щита». В частности, в Ирпени нацисты взорвали мост, и людям приходилось с риском для жизни перебираться по его обломкам. Имели место случаи, когда фольксштурм открывал огонь по беженцам. Но все же, в основном, большая часть населения покинула места боев.

Теперь же сообщается, что в Ирпени коммунальные службы начали разбор завалов домов (разумеется, не указывая, что разрушены они огнем украинской артиллерии) и расчищают город. Согласно утверждениям мэра Ирпеня Александра Маркушина, из завалов извлечены тела более 200 человек. Сколько из них мирных жителей – не указывается.

Но если учесть, что мировую общественность некоторые западные СМИ уже успели познакомить с тактикой украинских террористов, построенной на применении «живого щита», то нацисты понимали, что нужного пропагандистского эффекта достичь не удастся. И поэтому в Буче была устроена «инсталляция» с использованием как реальных трупов, так и живых людей, которая должна изображать «военные преступления» российских войск.

И вот, всего через несколько часов после появления этих записей Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что собрала доказательства (на роликах, смонтированных украинскими пропагандистами?) военных преступлений в городе Буча. «Мы зафиксировали доказанный (кем?) случай массовой казни силами Российской Федерации в Буче 4 марта», — заявил представитель Human Rights Watch

А глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что возмущена зверствами в Буче и других городах Украины. «Сообщения о том, что российские войска нападают на невинных мирных жителей, вызывают отвращение», - написала она в Твиттер, заявив, что собирает эти «факты» для Международного суда в Гааге (юрисдикции которого Россия над собой не признает) и опубликованные фото станут основой «доказательной базы».

Окрыленный таким успехом мэр Бучи Анатолий Федорук заявляет, что в городе нашли братскую могилу, где лежит почти три сотни расстрелянных людей. Ему даже в голову не приходит, что эксгумация подобного масштабного захоронения заняла бы, как минимум несколько дней. Он так же не утруждает себя представлением хоть каких-то подтверждающих его заявление материалов. Зачем? «Большие белые господа» ему и так верят.

Президент Евросоюза Шарль Мишель запускает хештег «бучинская резня», анонсирует новые санкции против РФ, а также обещает поддержку со стороны Евросоюза в преследовании за «военные преступления», «совершенные» армией РФ на территории Киевской области.

Британский дипломатический представитель на Украине Мелинда Симмонс не стала ограничивать себя фейками, предоставленными киевскими пропагандистами, и пустила в полет свою буйную фантазию. «Изнасилование - орудие войны. Хотя мы еще не видим в полной мере его использование в Украине, уже ясно, что оно стало частью российского арсенала. Женщин насиловали на глазах их детей, девушек на глазах у их семей — сознательно, как акт подчинения», - окунулась в странные грезы «послица».

С подобного рода обвинениями выступили представители ряда других стран Запада и Израиля, а также западных наднациональных институтов. Ни в одной из этих реплик не прозвучало предложений разобраться в происходящем или провести расследование. Все киевские фейки приняты на ура и подхвачены всем западным агитпропом. Если учесть, что Украина – это всего лишь один из ТВД той мультидоменной войны, которую ведет против России коллективный Запад, удивляться этому не приходится. Но какие задачи он намерен решить с помощью данной провокации?

Сегодня в ЕС и даже в США нарастают протестные настроения против антироссийских санкций, введение которых тяжко ударило по жизни европейцев и американцев. И чтобы хоть как-то оппонировать этим настроениям и обосновать в глазах своей общественности необходимость санкционной войны, и устроена эта провокация.

Кроме того, с ее помощью коллективный Запад постарается «парировать» обвинения в спонсировании и поддержке нацистского режима и в прямом соучастии в его реальных, а не вымышленных преступлениях. С помощью фейка «бучинской резни» Киев и Запад пытаются отвлечь внимание мировой общественности от пыток и убийств пленных украинскими боевиками, а также от разгорающегося международного скандала вокруг биолабораторий Пентагона.

В ходе освобождения Мариуполя, Краматорска и Славянска, которое произойдет в ближайшее время, вскроется много новых страшных преступлений украинских нацистов против населения Донбасса, совершенных с участием западных спецслужб. И Запад пытается сработать на упреждение, исходя из того, что лучшая защита – это нападение. И теперь на все обвинения в реально совершенных преступлениях против человечества они станут говорить, что это Москва пытается отвлечь внимание от «бучинской резни».

Отсутствие реальных доказательств и фактов они компенсируют громкостью воплей, наглостью и безаппеляционностью. С помощью этих базарных приемов Запад стремиться заставить Россию оправдываться и объяснять, то есть столкнуть ее на более слабую позицию. Есть, правда, надежда, что, возможно, эти «разгоняемые» в медиа-пространстве фейки Запад использует вместо давно анонсированной им провокации с применением химического оружия.

Мы вошли в такой период всемирной истории, когда больше не действуют никакие международные нормы и правила и единственными рамками для наших врагов являются наша сила и решительность, с которой мы готовы ее применять. Только в этом залог нашей победы, альтернативой которой может быть только гибель нашей страны и нашего народа.