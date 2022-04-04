Буча и Гостомель взамен на Юго-Восток

«Зрада чи перемога?» - вот уже как восемь лет общественное сознание Украины мечется в туннеле между этими двумя «стенками». При этом, надо признать, вопрос этот исключительно риторический, поскольку любая «перемога», какая сразу, какая чуть позже, но всегда оборачивалась «зрадой».

Признать этот факт окончательно и бесповоротно сознание «свидомых» патриотов пока что не готово, ибо это равнозначно признанию того, что они сами оказались непроходимыми идиотами, которые в течение восьми лет старательно разрушали собственную страну и свою жизнь по указке ловких гешефтмахеров, «разведших» их как последних «лохов».

Но даже не признавая этого формально, в глубине души украинцы понимают, что в действительности все произошло именно так, и когда «вожди»-разводилы объявляют им о новой «перемоге», у них тут же возникает вопрос о том, где же здесь «зрада»?

Разумеется, не стала исключением и ситуация с передислокацией российских войск из-под Киева. Нацистский режим вполне предсказуемо постарался обставить отвод наших сил из-под украинской столицы и Черниговской области как величайшую победу украинского оружия и собрать на этом деле все возможные информационные бонусы. Так, хотя постепенная передислокация началась за несколько дней до анонса во время стамбульского саммита, украинский генштаб буквально до вчерашнего дня не только утверждал, что российские войска остаются на местах, но даже осуществлял обстрел пустых городов, чтобы создать ощущение, что русские не сами уходят, а их выбивают из населенных пунктов, которые берутся с боем.

Но эта хитрость не сработала – в информационный век узнать о том, что украинские формирования вовсе не штурмовали Бучу, Гостомель и Ипрень, а спокойно зашли туда спустя несколько дней, после того как их покинули российские воины, труда не составило.

Кроме того, создать «радостное ощущение победы» никак не дают продолжающиеся удары ракет и ВКС, планомерно осуществляющих демилитаризацию Украины, выбивая военные объекты и места дислокации иностранных и местных нацистов.

В результате на Украине сейчас вовсю обсуждают «договорняк», который якобы состоялся в Стамбуле, «за спиной украинского народа». Всех волнует вопрос – чем поступилась Украина на переговорах 29 марта, если десантники, захватывавшие в результате непростой операции аэродром, ушли оттуда, как и остальные российские войска из городов Киевской области, без боя?

Предположение, что ВС РФ попросту осуществляют маневр, концентрируя силы на приоритетном направлении, временно оставляя второстепенные, украинское общество с негодованием отвергает, продолжая выискивать в происходящем очевидную «зраду». Большинство сходится на том, что киевский режим в обмен на отвод российских войск из-под украинской столицы передает России какие-то другие территории.

В этом мнении украинцы особенно укрепились после того, как Михаил Подоляк заявил, что «афганизации» Украины не будет. Вместо этого ВС РФ уйдут со всех территорий, кроме юга и востока, где окопаются, развернут системы ПВО и, сократив потери, станут диктовать условия киевскому режиму.

Подоляк, поняв, что сказал что-то не то, начал оправдываться и пояснять, что в реальности он хотел сказать. Что под словом «афганизация» он имеет в виду переход Украины к партизанским методам борьбы по всей стране для истощения российской армии и давления на общественное мнение в РФ (из-за постоянных сообщений о смертях военнослужащих). Именно такого сценария развития конфликта добиваются от украинских нацистов их западные партнеры, но тактика будет неэффективной, если Россия закрепится на освобожденных территориях. Именно поэтому режим и просит у стран НАТО предоставить тяжелое оружие, чтобы выбить ВС РФ с занятых позиций.

Но оправдания получились корявыми и неубедительными и доверия к режиму не добавили. Ситуацию попытался разрядить обещаниями новых «перемог» Арестович. Он объявил, что «ВСУ могут выйти на границу с Беларусью в Киевской области за два дня», явно намекая, что далее может последовать «удар возмездия» по Лукашенко за его помощь России.

Но и это не сработало – на украинских ресурсах продолжают «разгонять» тему о грандиозной «зраде», когда в обмен на несколько городов в предместьях Киева Зеленский отдал весь Юго-Восток и обрек на истребление помимо Мариупольского гарнизона всю восточную группировку.

Впрочем, эти конспирологические теории не учитывают того факта, что одним из основополагающих требований России является денацификация Украины, предполагающая в том числе и полный демонтаж нынешнего нацистского режима.