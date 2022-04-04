Издержки амбиций Джонсона

А поутру они проснулись — это о британцах, которые на собственном опыте испытывают издержки антироссийских санкций. Как утверждают западные СМИ, миллионы граждан туманного Альбиона обнищали буквально за одну ночь.

«Прогреть дом, принять душ или приготовить обед — стоимость всего этого взлетела до новых высот для миллионов жителей Великобритании в пятницу — после того, как цены на электроэнергию побили рекорд», — удрученно сообщили в американском информагентстве Bloomberg.

И, как всегда, британцам не повезло с погодой – холодно и промозгло, так что сейчас перед ними встал выбор между сохранением семейного бюджета и проживанием в теплом помещении, отмечает издание. И это не шутки, поскольку стоимость газа резко взлетела на 81 %, а на электричество — на 36%. А эксперты наперебой заговорили о том, что нынешний кризис в Британии — крупнейший ценовой шок современности. Более того, бывший премьер-министр страны Гордон Браун также утверждает, что огромное количество сограждан «останутся и без тепла, и без еды». Да и соцопросы свидетельствуют о том, что повседневные расходы в марте выросли у восьми из десяти британцев, и расплачивается за неадекватную политику властей около 83% жителей страны.

В общем, на палубе паника, и она, по всей видимости, усилится, поскольку поступают все новые и новые безрадостные сообщения по поводу дальнейшего благополучия местных обывателей, что, впрочем, немудрено, учитывая попытки Лондона в обмен на возвращение былой репутации ведущего геополитического игрока бежать впереди санкционного паровоза.

К примеру, Shell не сможет покупать российский газ, хотя у этого концерна подписан долгосрочный контракт с «Газпромом» на 20 лет (причем поставляет концерн российское голубое топливо и в Германию, где также готовятся к Армагеддону из-за зависимости своих политиков от решений Вашингтона). В данном случае изрядно напакостило британское правительство во главе с Борисом Джонсоном, которое, в отличие от стран ЕС, ввело санкции против «Газпрома», так что ни о каких покупках за рубли речи идти не может. «Лондон хочет быть лидером всего антироссийского. Хочет даже быть впереди Вашингтона! Вот и издержки!» — цитирует ТАСС официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Что это означает? Рост цен на энергоносители (хотя российский газ и обеспечивает Британию на 12% от потребляемого объема, но в нынешней ситуации это весомая недостача), а как следствие на продукты и прочие товары будет ускоряться. Так что амбиции Джонсона и его команды нанесут еще немало вреда обывателям. Впрочем, не меньше проблем доставляют амбиции «отстающего» от Лондона Вашингтона американцам.

В США аналитики паникуют в ожидании рецессии экономики, которая не заставит себя долго ждать – год, полтора в лучшем случае и то, если американский лидер еще что-нибудь не учудит. Показатели кривой доходности казначейских облигаций США с каждым днем ухудшаются, инфляция растет, равно как и уровень безработицы, а это означает, что американский регулятор ФРС активизируется в любимом деле печатания зеленых фантиков. А такие попытки обуздать растущую инфляцию, как известно, приводят к необратимым последствиям. Но об этом в Вашингтоне стараются пока не думать, основные мысли в США теперь — как обуздать рост цен на нефть, который сами же и инициировали санкциями против Москвы.

Дело дошло до скандального события — Байден раскупоривает стратегическую нефтяную кубышку и призывает последовать его примеру другие страны, иначе беда для всех. И проблема не только в росте цен на черное золото и всех вытекающих отсюда последствиях. Очевидно, в нынешних условиях так называемой глобализации проблемы США, которые являются крупнейшей экономикой мира, скажутся на темпах производства в других странах. Причем, что особенно обидно западным инициаторам крестового похода на Москву, основным проводником американской рецессии в экономики других стран станет доллар, так как он считается главной твердой валютой для многих государств.

И в этом случае именно Россия, которая всеми силами избавляется от зависимости от доллара, поскольку ее пытаются «наказать» именно с помощью зеленой дубинки, избежит многих неприятностей, в отличие от тех, кто крепко привязан к американскому фантику. Тем более, что и рубль в отличие от доллара обеспечен золотом, а не пафосом. Более того, в идеале Москва сможет относительно спокойно наблюдать за тем, как станет падать американский фондовый рынок, который давно для всего мира в последние десятилетия считался непотопляемым. И это вовсе не сюр, как пытаются представить подобную точку зрения русофобские пропагандисты, а реальная перспектива.

Так что недаром американские эксперты все чаще призывают власти отказаться от санкций, которые только укрепляют позиции Москвы, несмотря на всю абсурдность ситуации. Иначе Вашингтон не оберется хлопот с недовольными гражданами, которые уже сейчас готовы с оружием в руках отстаивать свое право на сытую и благополучную жизнь.