«АД ЗАКОНЧИЛСЯ»

Быть «штурманом» во время постоянно меняющейся военной обстановки – крайне неблагодарное дело. То и дело есть возможность повернуть не туда и оказаться в эпицентре боя. Но внутри Мариуполя уже получалось ориентироваться на местности. Зачищенные от националистов улицы и дома определить просто – местные ходят совершенно спокойно. Их много, тянут баулы к своим подвалам и уничтоженным строениям, которые ныне служат им домом. К тому же, за последнюю поездку я неплохо успел выучить дорогу к нынешнему пункту назначения.

В бронированной капсуле УАЗ «Патриот» вкусно пахло хлебом. Задняя часть снизу доверху была набита мешками с буханками, которые мы везли из Донецка для мариупольцев. Как рассказывают донецкие производители, сейчас приходится работать без выходных. Хлеба нужно много и особенно в зоне боевых действий. Мы петляли по улицам Мариуполя. Покорёженные и поржавевшие останки автомобилей, провода, свисающие, как гирлянды, разрозненные группки скитающихся среди руин людей.

Пункт назначения был выбран заранее. Я знал дорогу, поэтому подсказывал путь. На удивление я запомнил совершенно точно, как нам добраться. Вот «легковушка» без задних колёс, за ней сразу разбитый торговый центр, а вот из-за «девяток» с прямыми попаданиями торчит «обглоданная» крыша шестнадцатиэтажки из красного кирпича. На неё в прошлый раз не обратил внимания, так как пейзаж и без того впечатлял. Среди развалин было сложно выделить что-то, хотя некоторые здания пострадали сильнее. Но всё же, это достаточно приметное здание: высокое строение из красного кирпича, в которое влетало с десяток снарядов со всех сторон. Здесь в подвале собрались около 30 выживших жителей соседних домов. Почти все дома на улице Артёма в Мариуполе уничтожены. Под обстрелами старики уходили в черноту этого подвала, где из источников света — одна небольшая лампочка и открытая дверь. Подробнее тут.