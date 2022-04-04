Атака на Белгород

Переговоры – это, конечно, неотъемлемая часть боевых действий, с этим не поспоришь. Уметь говорить и мыслить – это вообще то, что отличает людей от обезьян. Надо в конце концов договариваться об обменах пленными, о зеленых коридорах, о гуманитарных поставках для гражданских лиц. Но переговоры – это, как минимум, двухсторонняя процедура. И заинтересованность должны проявлять обе стороны. С украинской стороны такой заинтересованности нет. Украина продемонстрировала свою заинтересованность в продолжении боевых действий.

Если украинские войска осмеливаются атаковать Белгород, работать по стратегическим объектам уже на территории России (про территорию ДНР и говорить нечего – она ежедневно под огнём украинских нацистов, и бьют они по гражданской инфраструктуре), значит прогресса в переговорном процессе в ближайшее время не будет. То же самое и об исполнении Женевской конвенции – Киев заявил Лондону, что не намерен соблюдать конвенцию по отношению к военнопленным. Появилась информация, что украинская сторона убеждает британцев повлиять на представителей Международного Комитета Красного Креста – с целью, чтобы они отказались от идеи посещения российских военнопленных, а в идеале – вообще не смогли их посещать. То есть украинские нацисты планируют и дальше издеваться над пленными, увечить их.

Эта информация появилась в сообщении пресс-бюро Службы Внешней разведки Российской Федерации: «Руководство Украины довело до сведения британского Форин оффиса, что не намерено соблюдать Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Захваченным российским военнослужащим, многие из которых ранены, не предполагается предоставлять достаточное питание и неотложную медицинскую помощь под тем предлогом, что "сейчас этого лишены многие украинцы"».

Что можно сказать после всех этих действий и заявлений украинской стороны? Наверное, то, что Зеленский и его команда не капитулируют до того момента, пока группировка ВСУ на Донбассе не будет уничтожена полностью. Никто из украинской власти не позаботится о том, чтобы сохранить жизни своим военнослужащим. Как я уже говорил, западные союзники Украины будут воевать с Россией до последнего украинца, а Зеленский будет всячески этому потворствовать.

Впереди важнейшая битва. Битва за Донбасс. Сама главная группировка ВФУ находится на Донбассе. Нет ни малейших сомнений в том, что мы победим, территория всей Донецкой области будет освобождена, а Украина денацифицирована. Что мы вернёмся в Славянск. Что ополченцы первой волны смогут посетить места боевой славы. И в тот момент каждый поймет – всё было не зря. И мы ушли тогда, чтобы вернуться. И мы вернулись.